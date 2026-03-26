Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je, pozivajući se na "informisani izvor", da su jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran spremni da se pridruže ratu protiv SAD i Izraela.

- Huti, poznati i kao jemenski Ansarulah, spremni su da preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, što bi bio lak zadatak - navodi se u izveštaju Tasnima.

Napadali moreuz i zbog rata u Pojasu Gaze

Ova pobunjenička organizacija šiitskih islamista je od oktobra 2023. i početka rata u Pojasu Gaze izazivala velike poremećaje saobraćaja u Crvenom moru napadima raketama i dronovima stotine ciljeva povezanih s Izraelom i samu ovu zemlju u znak odmazde za izraelske napade na Hamas, još jednu ekstremističku organizaciju koja deluje uz podršku Irana.

CNN podseća da su Huti napadali i brodove povezane sa SAD i Velikom Britanijom, ometajući tako globalnu trgovinu ovom važnom pomorskom rutom.

Uprkos naporima da odbiju pobunjeničke snage, saveznici nisu uspeli da zaustave te napade sve dok Huti sami nisu prestali sa vazdušnim udarima.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Američke i druge zapadne mornarice prate brodove koji prolaze tom rutom, ali ako Huti odluče da preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, to bi verovatno dodatno ograničilo opcije delovanja saveznika.

Moreuz Bab el Mandeb je vitalni prolaz između Sredozemnog i Arapskog mora koji povezuje Evropu s Afrikom i Azijom.

Iran otvara novi front

Tasnim je juče, pozivajući se na izvor blizak vojsci, objavio da će, u slučaju američke kopnene invazije, Iran otvoriti novi front u ovom moreuzu, koji povezuje Crveno more s Adenskim zalivom.

- Ključni prolaz do Sueckog kanala, moreuz Bab el Mandeb je među najvećim strateškim moreuzima na svetu, a Iran poseduje i volju i sposobnost da stvori sasvim verodostojnu pretnju u njemu. Ako neprijatelj pokuša kopneni napad na iranska ostrva ili bilo gde drugde na našoj teritoriji ili ako pokuša da nametne troškove Iranu pomorskim manevrima u Persijskom zalivu i Omanskom moru, otvorićemo druge frontove kao "iznenađenje" - naveo je taj izvor.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran koji je odgovorio napadima na američko prisustvo u regionu

Sukob se proširao i na Liban gde izraelske snage gađaju jug zemlje, uporište proiranskog ekstremističkog pokreta Hezbolah.