Turski tanker za sirovu naftu, Altura, pogođen je dronom na oko 15 nautičkih milja (28 kilometara) od istanbulskog moreuza Bosfor, javio je u četvrtak turski emiter NTV, dodajući da je svih 27 članova posade na bezbednom.

Brod koji plovi pod zastavom Sijera Leonea isplovio je iz ruske luke Novorosijsk sa oko milion barela sirove nafte, pokazuju podaci za praćenje brodova. Ovaj tanker se nalazi pod sankcijama Evropske unije i Velike Britanije.

NTV navodi da je došlo do eksplozije na komandnom mostu broda, koji je u vlasništvu turske firme "Bešiktaš", nakon što je pogođen u Crnom moru, kao i da je u mašinski prostor prodrla voda.