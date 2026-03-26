Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa iranskim liderima u toku, ali da se oni "plaše" da priznaju da pregovaraju sa SAD.

- Oni pregovaraju. I toliko žele da postignu dogovor, ali se plaše da to kažu jer misle da će ih sopstveni narod ubiti - rekao je Tramp na sinoćnjem skupu za prikupljanje sredstava za Republikansku partiju.

Tramp je to kazap nakon što je Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, izjavio da Iran "za sada nema nameru da pregovara" i da će zemlja nastaviti da se "brani".

Sve u vezi sa ratom Izraela i SAD protiv Irana, uključujući odluku o privremenom skidanju Aragčija i još jednog iranskog zvaničnika sa "liste za odstrel", imate u našem blogu OVDE.