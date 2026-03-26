PRVI ČOVEK MORNARICE IRGC
IZRAELSKI ZVANIČNIK TVRDI DA JE UBIJEN JOŠ JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI IRANA! "On je bio odgovoran za planove blokade Ormuskog moreuza!" (VIDEO)
Slušaj vest
Izraelski zvaničnik navodi da je komandant mornarice Iranske Revolucionarne garde, Alireza Tangsiri, ubijen u napadu u Bandar Abasu.
Prema istom izvoru, Tangsiri je bio odgovoran za planove zatvaranja Ormuskog moreuza.
Za sada nema komentara ni iz Irana ni od izraelske vojske o ovom napadu.
Tangsiri je bio na čelu mornarice Revolucionarne garde od 2018. godine i važio je za jednog od ključnih arhitekata iranske pomorske strategije u Persijskom zalivu.
Bio je poznat po upotrebi asimetričnih taktika, uključujući brze napadne čamce i dronove, kao i po tvrdim stavovima prema američkom vojnom prisustvu u regionu.
(Kurir.rs/Times Of Israel/P.V.)
2 · Reaguj
2