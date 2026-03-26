Slušaj vest

Izraelski zvaničnik navodi da je komandant mornarice Iranske Revolucionarne garde, Alireza Tangsiri, ubijen u napadu u Bandar Abasu.

Prema istom izvoru, Tangsiri je bio odgovoran za planove zatvaranja Ormuskog moreuza.

Za sada nema komentara ni iz Irana ni od izraelske vojske o ovom napadu.

Tangsiri je bio na čelu mornarice Revolucionarne garde od 2018. godine i važio je za jednog od ključnih arhitekata iranske pomorske strategije u Persijskom zalivu.

Bio je poznat po upotrebi asimetričnih taktika, uključujući brze napadne čamce i dronove, kao i po tvrdim stavovima prema američkom vojnom prisustvu u regionu.

(Kurir.rs/Times Of Israel/P.V.)

profimedia-1085624546.jpg
Huti.jpg
britanski-brodovi.jpg
ap-15-jan-1701-ap-vahid-salemi.jpg