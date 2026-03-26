PUCAO DRUGARICI IZ SIGNALNOG PIŠTOLJA U LICE! Pokušao da pobegne, pa se povredio! Stravičan incident u školi u Rusiji! (VIDEO, FOTO)
Učenik devetog razreda pucao drugarici u lice iz signalnog pištolja u Rusiji, nakon čega je pokušao da pobegne.
Incident se dogodio u školi broj 32 u gradu Čeljabinsku, gde je petnaestogodišnji učenik doneo plastični samostrel, suzavac i signalni pištolj.
Napadač je iz neposredne blizine ispalio projektil iz signalnog pištolja vršnjakinji direktno u lice. Nakon napada, dečak je pokušao da pobegne iz škole, ali se tom prilikom sam povredio.
I napadač i povređena devojčica su hitno hospitalizovani u dečjoj oblasnoj bolnici, a lekari navode da im životi nisu ugroženi.
Ruski Istražni komitet pokrenuo je tri krivična postupka, uključujući pokušaj ubistva dve ili više osoba i nemar uprave škole.
Druga smena u školi je otkazana, a na licu mesta rade istražitelji i psiholozi sa decom i roditeljima.
