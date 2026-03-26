Britanski ministar odbrane Džon Hili više puta je odbio da odgovori na pitanje da li vojni vrh veruje da Iran može pogoditi London raketnim udarom.

Hili je bio pod pritiskom javnosti nakon neuspelog pokušaja Irana da sa dve rakete pogodi britansko-američku bazu Dijego Garsija u Indijskom okeanu, udaljenu oko 4.000 kilometara.

Ako bi se gledala najbliža zapadna tačka Irana do Londona, razdaljina je oko 4.400 kilometara, dok do Teherana ima 4.800.

"Nema procena o planovima za napad za London"

Na pitanje da li Iran sada poseduje rakete koje mogu dosegnuti britansku prestonicu, Hili je izjavio da ne postoje procene o iranskim planovima za napad na London.

Džon Hili, britanski ministar odbrane

Ministar je naglasio da se odbrana Britanije oslanja na slojevitu zaštitu unutar NATO saveza, ali je izbegao da direktno potvrdi ili demantuje samu tehničku mogućnost takvog udara.

Bivši visoki oficiri i vojni stručnjaci izrazili su ozbiljnu sumnju u sposobnost britanskih oružanih snaga da odbrane domovinu od raketnih napada Irana ili Rusije.

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je mapu koja sugeriše da je iranski raketni program dovoljno napredovao da London sada bude unutar zone dometa.

"Putin stoji iza iranskih akcija"

Izrael takođe upozorava da su London, Pariz i Berlin postali mete, kako se navodi, iranskog "terorističkog režima", dok britanske vlasti ubrzavaju rad na sistemima protivvazdušne odbrane.

Hili je dodatno optužio Vladimira Putina da stoji iza iranskih akcija, tvrdeći da Rusija deli obaveštajne podatke i obučava iranske snage za rat dronovima.

Ova upozorenja stižu u trenutku kada su britanski marinci dobili naređenje da zaplene brodove ruske „flote iz senke” koji prolaze kroz Lamanš.

