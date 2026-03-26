Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran pregovara, ali da to ne sme otvoreno da pokaže zbog straha od reakcije unutar države.

Tramp je istakao da Teheran zapravo pregovara i da "snažno želi sporazum", ali se plaši da to javno prizna.

"Pregovaraju i žele dogovor, ali se boje to da kažu jer misle da će ih ubiti sopstveni ljudi. Plaše se i da ćemo ih mi ubiti", izjavio je Tramp.

Dodao je da nikada nije video vođu neke zemlje koji manje želi da bude na toj funkciji nego što je to sada slučaj.

Tramp je dodao da posle najnovije situacije "niko ne želi da bude vrhovni vođa Irana".

"Mi hoćemo da ti budeš sledeći vrhovni vođa Irana! A onda usledi odgovor: 'Ne, ne želim to!'", rekao je Tramp na šta su se prisutni u sali smejali.

Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Ove izjave dolaze usred ratnih sukoba i sve većih spekulacija o mogućem tajnom dogovoru između Vašingtona i Teherana.

(Kurir.rs/P.V.)

