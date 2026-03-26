TRAMP OPET UDARA NA NATO: APSOLUTNO NIŠTA NISU POMOGLI OKO LUDAČKOG IRANA! Kaže da Amerika "NIKADA NEĆE ZABORAVITI" ovo Alijansi (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp objavio je novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u kojoj je ponovo žestoko napao saveznike iz NATO zbog odbijanja učešća u ratu Izraela i SAD protiv Irana.
Šef Bele kuće je celu objavu napisao skoro u potpunosti velikim slovima.
- ZEMLJE NATO NISU UČINILE APSOLUTNO NIŠTA DA POMOGNU U VEZI SA LUDAČKOM NACIJOM IRANOM, KOJI JE SADA VOJNO DESETKOVAN. SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA NIJE POTREBNO APSOLUTNO NIŠTA OD NATO, ALI "NIKADA NE ZABORAVITI" OVAJ VEOMA VAŽAN TRENUTAK! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - navodi se u objavi.
Tramp je i pre nedelju dana kritikovao saveznike iz NATO jer nisu odmah odgovorili na njegov poziv za debokadu Ormuskog moreuza koji kontroliše Iran, nazivajući ih "kukavicama" i upozoravajući da je Alijansa, bez SAD, "tigar od papira".
Fajnenšel tajms (FT) je objavio juče da je generalni sekretar NATO Mark Rute izazvao negodovanje u evropskim prestonicama nedvosmislenom podrškom Trampovom ratu protiv Irana, dok se kontinent suočava s energetskim šokom izazvanim sukobom, što dodatno opterećuje transatlantski savez.
