Slušaj vest

Iran je od početka rata verovatno ostvario stotine miliona dolara dodatnog prihoda od prodaje nafte, koristeći skok cena sirove nafte nakon što je postao jedini veliki izvoznik koji može da koristi Ormuski moreuz. Teheran ima dvostruku korist od kretanja cena od početka sukoba.

Njegova glavna vrsta sirove nafte prodaje se kupcima, uglavnom u Kini, uz najmanji popust u odnosu na brent naftu u poslednjih deset meseci.

Brent skočio iznad 100 dolara po barelu

Sama međunarodna referentna cena (brent) skočila je iznad 100 dolara po barelu od početka bombardovanja. Procenjuje se da je iranski izvoz ovog meseca ostao blizu predratnog nivoa od oko 1,6 miliona barela dnevno.

1/6 Vidi galeriju Iranski tankeri i nafta Foto: Shutterstock

Brodovi koji prevoze iransku naftu nastavljaju da se utovaruju na terminalu na ostrvu Harg i napuštaju Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz, a ta aktivnost se nedavno ubrzala. To je u oštroj suprotnosti sa efektivnom blokadom koja je nametnuta pošiljkama drugih proizvođača iz Zaliva.

Iako su SAD i Izrael svakodnevno udarali na Iran vazdušnim napadima, njihovi vojni napori su otupljeni sposobnošću Teherana da održi svoj finansijski izvor života.

"Trampova administracija 'preklinje' Iran da prodaje naftu"

Teheran će dobiti još više nakon što je Vašington, pokušavajući da ublaži uticaj rata na cene nafte, preduzeo iznenađujući korak privremenog suspendovanja sankcija na iransku naftu koja se već nalazila na tankerima na moru (rok za istovar te nafte je 19. april).

"Trampova administracija praktično preklinje Iran da prodaje naftu", rekao je Ričard Nefju, viši naučni saradnik u Centru za globalnu energetsku politiku na Kolumbiji i bivši koordinator za politiku sankcija u Stejt departmentu.

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom posete "Fordovoj" fabrici u Mičigenu Foto: Evan Vucci/AP

Na osnovu procena izvoza portala Tankertrackers.com, Teheran bi od prodaje svoje glavne mešavine "Iranian Light" do sada u martu zarađivao oko 139 miliona dolara dnevno, što je porast u odnosu na 115 miliona u februaru.

Viša prodajna cena po barelu ključna za Iran

Iranska nafta je postala vrednija u poređenju sa brentom, pa je popust početkom ove nedelje pao na samo 2,10 dolara po barelu, što je najmanja razlika u skoro godinu dana. Pre rata, ova razlika je bila veća od 10 dolara.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Viša prodajna cena po barelu ključna je za Iran, koji je pretrpeo veliku štetu od američkih i izraelskih vazdušnih napada i moraće da uloži značajna sredstva u obnovu svoje razorene ekonomije.