Sjedinjene Američke Države uslovljavaju svoju ponudu bezbednosnih garancija za mirovni sporazum u Ukrajini time da Kijev prepusti čitav istočni region Donbas Rusiji, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Dok su Sjedinjene Američke Države fokusirane na sopstveni rat sa Iranom, predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Ukrajinu u pokušaju da se brzo okonča četvorogodišnji rat pokrenut ruskom invazijom 2022. godine, rekao je Zelenski u intervjuu za Rojters.

"Bliski istok svakako utiče na predsednika Donalda Trampa i mislim i na njegove naredne korake. Predsednik Tramp, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju vršenja većeg pritiska na ukrajinsku stranu", rekao je on.

SAD, Rusija i Ukrajina održale su tri runde razgovora na visokom nivou između tri strane ove godine u Abu Dabiju i Ženevi, u pokušaju da pregovorima okončaju najkrvaviji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata. Ukrajinski predsednik je više puta naglasio da su čvrste bezbednosne garancije međunarodnih partnera neophodne kako bi se osiguralo da Rusija ne obnovi napade u budućnosti, nakon što eventualni mirovni sporazum bude postignut.

Dva nerešena pitanja

Dva ključna pitanja ostala su nerešena u vezi sa bezbednosnim garancijama, rekao je Zelenski: ko bi pomogao da se finansira kupovinu oružja za Ukrajinu kako bi se održalo njeno vojno odvraćanje i kako bi tačno saveznici reagovali u slučaju bilo kakve buduće ruske agresije.

"Amerikanci su spremni da finalizuju ove garancije na visokom nivou kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa", rekao je 48-godišnji lider, dodajući da razume "nijanse" američkog stava, iako nije lično učestvovao u trilateralnim pregovorima.

Ruski predsednik Vladimir Putin insistira da je kontrola nad celim Donbasom ključni deo njegovih ratnih ciljeva, koje bi Moskva ostvarila na bojnom polju ako to ne uspe za pregovaračkim stolom.

Analitičari: Rusima bi trebalo mnogo vremena i vojnika da osvoje ceo Donbas

Međutim, tempo ruskog napredovanja bio je spor u poslednje dve godine. Vojni analitičari kažu da bi moglo biti potrebno mnogo vremena i značajan broj vojnika da se osvoji ceo Donbas, koji uključuje takozvani "pojas tvrđava" - gradove koje je ukrajinska vojska snažno utvrdila.

Zelenski je upozorio da bi povlačenje ugrozilo bezbednost kako Ukrajine, tako i, posredno, Evrope, jer bi snažne odbrambene pozicije u tom regionu bile prepuštene Rusiji.

"Veoma bih voleo da američka strana razume da je istočni deo naše zemlje deo naših bezbednosnih garancija", rekao je.

Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar.

Zelenski je u januaru rekao da je dokument o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD "100 odsto spreman" i čeka potpisivanje. U utorak, nakon razgovora tokom vikenda između američkih i ukrajinskih zvaničnika u Majamiju, rekao je da još ima posla.

Govoreći u raskošnoj sali za sastanke u predsedništvu u centru Kijeva, Zelenski je rekao da Rusija računa na to da će Vašington izgubiti interesovanje ako mirovni pregovori zapnu i da će se povući. Priznao je da postoji određeni rizik od toga.

Četvrta runda trilateralnih pregovora, planirana za ovaj mesec, odložena je zbog agresije na Iran.

"Nema tenzija između mene i Trampa"

Zelenski je, međutim, doveo u pitanje da li je Rusija spremna da žrtvuje još stotine hiljada vojnika kako bi zauzela deo Donbasa koji još ne kontroliše - oko 6.000 kvadratnih kilometara. Ponovio je da je samit sa Trampom, Putinom i njim lično jedini način da se reše preostala pitanja o teritoriji i bezbednosnim garancijama i postigne mirovni sporazum.

Odbacio je ranije tenzije između sebe i Trampa.

"Ja nisam kutija čokoladica ili automobil, da bih se nekome dopadao ili ne dopadao. Po mom mišljenju, predsednik SAD na ovo gleda pragmatičnije i verovatno želi da se rat brzo završi. I mi to takođe želimo", dodao je.

Nakon intenzivnog ruskog bombardovanja ukrajinskih gradova juče, Zelenski je zahvalio administraciji Donalda Trampa što je nastavila isporuke sistema protivraketne odbrane Patriot, uprkos povećanoj potražnji za tim oružjem zbog rata u Persijskom zalivu.