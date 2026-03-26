Slušaj vest

Tenzije su dodatno porasle nakon izveštaja o pokušaju raketnog napada na američko-britansku vojnu bazu Dijego Garsija prošlog vikenda, dok su se istovremeno pojavile mape koje pokazuju da bi novi domet iranskih raketa mogao da pokrije čak 54 zemlje.

Da bi predvideli ko ima najbolje šanse za preživljavanje u slučaju nuklearnog napada, često se ističe navodni psihološki alat poznat kao "pravilo 10-80-10".

Psiholog Džon Lič objašnjava da je stanovništvo u ekstremnim krizama podeljeno u tri grupe prema načinu na koji reaguju, piše časopis Psychology Today.

Prvih 10 procenata su oni koji prihvataju situaciju kao neizbežnu, ostaju mirni i ne deluju dok u potpunosti ne procene obim opasnosti.

Većina stanovništva, 80 procenata, bila bi "zapanjena i zbunjena", što znači da bi njihovo racionalno funkcionisanje bilo privremeno narušeno, iako bi se na kraju mogli oporaviti i napraviti logične poteze.

Najkritičnija grupa je preostalih 10 procenata koji bi ili potpuno odustali ili reagovali na način koji je kontraproduktivan za njihov opstanak.

1/8 Vidi galeriju Teheran nakon izraelskog napada Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Iako se nuklearni rat i dalje smatra malo verovatnim zbog doktrine međusobno zagarantovanog uništenja, evropski lideri već pripremaju svoje stanovništvo za mogućnost velikog konvencionalnog sukoba.

Pretnje na istoku

Na primer, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski upozorio je u parlamentu da se zemlja mora pripremiti za sukob "u razmerama koje su naši dedovi i pradedovi videli".

Iz Rusije je stigla i pretnja nuklearnim ratom, u slučaju da neko pokuša da napadne Moskvu kao što je to urađeno sa Iranom.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev rekao je da bi, u slučaju nuklearnog rata, Hirošima i Nagasaki delovali kao dečja igra.

Medvedev je rekao da je ključna pobeda u, kako Moskva zove rat u Ukrajini, "specijalnoj vojnoj operaciji" uz ostvarivanje svih ciljeva koje je postavio ruski predsednik Vladimir Putin.

Takva pobeda, prema njegovim rečima, može biti izvojevana i bez ikakvih pregovora.

Na pitanje o garancijama da neko na Zapadu neće pokušati da na isti način kao sa Iranom "reši problem" sa neposlušnom Moskvom, odgovorio je da nema čarobnih lekova za postupke "okorelih idiota i kliničkih gadova".

- Jedina stvarna garancija je to što se Sjedinjene Američke Države boje Rusije i znaju koliku cenu nosi nuklearni konflikt. U slučaju takvog sukoba Hirošima i Nagasaki delovali kao dečja igra u pesku.