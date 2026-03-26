Slušaj vest

To je saopštio Regionalni komitet za preispitivanje eutanazije.

Prema tim podacima, eutanazija je činila šest odsto ukupnog broja smrtnih slučajeva u zemlji, dok je godinu ranije taj udeo iznosio 5,8 odsto, preneo je portal "NL tajms".

Gotovo tri četvrtine osoba koje su zatražile eutanaziju, odnosno 74,7 odsto, bilo je starije od 70 godina, a većina je bolovala od teških fizičkih bolesti, najčešće raka.

Više od 85 odsto zahteva odnosilo se na uobičajena fizička oboljenja poput raka, neuroloških poremećaja, plućnih i kardiovaskularnih bolesti.

U jednom slučaju eutanazija je primenjena kod tinejdžera uzrasta između 12 i 18 godina.

Broj zahteva za eutanaziju zbog mentalnih poremećaja smanjen je za gotovo petinu.

Prošle godine podneta su 174 takva zahteva, što je 45 manje nego 2024. godine, a nijedan se nije odnosio na maloletnike.

U 499 slučajeva eutanazija je izvršena kod pacijenata sa nekim oblikom demencije.

Regionalni komiteti su razmatrali i 11 slučajeva u kojima pacijenti više nisu bili mentalno sposobni da sami zatraže eutanaziju.

Takođe je zabeleženo 475 zahteva koji su se odnosili na kombinaciju zdravstvenih problema povezanih sa starenjem, dok je preostalih 278 slučajeva svrstano u kategoriju "druga stanja".