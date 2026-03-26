Mlada žena izvojevala je do sada nezabeleženu sudsku pobedu nad tehnološkim gigantima u Americi.

BBC navodi da je porota suda u Los Anđelesu presudila u korist ove žene koja je tužila kompaniju Meta, u čijem su vlasništvu Fejsbuk (Facebook), Instagram i Vocap (WhatsApp), kao i Gugla, u čijem je vlasništvu kanal Jutjub (YouTube), tvrdeći da su oni odgovorni za njenu zavisnost od društvenih mreža još od detinjstva.

Porota je utvrdila da su Meta i Jutjub namerno izgradili zavisnost na platforme društvenih mreža koje su štetile mentalnom zdravlju ove dvadesetogodišnjakinje.

Žena, identifikovana kao Kejli, dobiće šest miliona dolara (pet miliona evra) odštete, a ova presuda mogla bi da utiče i na stotine sličnih slučajeva koji se sada vode pred američkim sudovima.

Meta i Gugl najavili žalbe

Meta i Gugl su odvojeno izjavili da se ne slažu sa presudom i da će se žaliti.

„Mentalno zdravlje mladih je izuzetno složeno i ne može da se poveže sa jednom aplikacijom“, rekli su iz Mete, čiji je vlasnik Mark Zakerberg.

Portparol kompanije Gugl je rekao da je „u ovom slučaju Jutjub pogrešno shvaćen".

„Jutjub odgovorno izgrađena platforma za strimovanje, a ne sajt društvenih mreža.“

Porota je utvrdila da Kejli treba da dobije tri miliona dolara odštete i još tri miliona dolara kao kaznu kompanijama jer je utvrđeno da su Meta i Gugl „zlonamerno“ upravljale njihovim platformama.

Procenjuje se da će Meta platiti 70 odsto odštete, a Gugl preostalih 30 procenata.

Ispred sudnice su bili i roditelji druge dece, koji nisu obuhvaćeni Kejlinom tužbom, ali tvrde da su i na njih negativno uticale društvene mreže.

Kada je presuda izrečena, roditelji poput Ejmi Nevil slavili su i grlili se sa drugima.

Dan nakon presude protiv Mete u Nju Meksiku

Presuda u Los Anđelesu doneta je dan nakon pošto je porota u američkoj državi Nju Meksiko proglasila Metu odgovornom zato što su njene platforme ugrožavale decu i izlagale ih seksualno eksplicitnom materijalu i kontaktu sa seksualnim predatorima.

Majk Prulks, direktor istraživanja Forestera, rekao je da uzastopne presude ističu „tačku preloma“ između kompanija vlasnica društvenih mreža i javnosti.

Krajem prošle godine, Australija je zabranila društvene mreže deci mlađoj od 16 godina kako bi sprečila njihovu zavisnost ili mentalne poremećaje.

Velika Britanija trenutno sprovodi pilot program kako bi se videlo kako bi zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina mogla da funkcioniše.

„Negativno raspoloženje prema društvenim mrežama se gradilo godinama, a sada je proključalo“, rekao je Prulks.

Svedočenje Zakerberga

Tokom svedočenja pred sudom, Mark Zakerberg, predsednik i generalni direktor kompanije Meta, pozvao se na dugogodišnju politiku kompanije prema kojoj korisnicima mlađim od 13 godina nije dozvoljen pristup bilo kojoj od njenih platformi.

Kada su mu predstavljena interna istraživanja i dokumenti koji pokazuju da je Meta znala da mala deca zapravo koriste njene platforme, Zakerberg je rekao da je „oduvek želeo“ brži napredak u identifikaciji korisnika mlađih od 13 godina.

Insistirao je da je kompanija vremenom „uspela“ u tome.

Iako je Gugl, kao vlasnik sajta za deljenje video zapisa Jutjub, takođe bio optužen u ovom slučaju, veći deo sudskog postupka bio je usredsređen na kompaniju Metu, odnosno njenu mrežu Instagram.

Snepčet i TikTok su takođe prvobitno bili optuženi, ali su obe kompanije postigle nagodbe sa Kejli pre suđenja.

Detalji nagodbe nisu otkriveni.

Kejlini advokati su tokom suđenja tvrdili da su Meta i Jutjub napravili „mašine za zavisnost“ i da nisu ispunili obavezu da spreče decu da pristupaju njihovim platformama.

Počela da koristi Instagram sa devet godina

Kejli je rekla da je počela da koristi Instagram sa devet godina, a Jutjub sa šest, i da nije naišla ni na jedan pokušaj da je blokiraju zbog njenih godina.

„Prestala sam da komuniciram sa porodicom jer sam svo vreme provodila na društvenim mrežama“, rekla je Kejli tokom suđenja.

Kejli je rekla da je imala 10 godina kada je počela da oseća anksioznost i depresiju, poremećaje koje će joj godinama kasnije dijagnostikovati terapeut.

Rekla je i da je gotovo čim je počela da koristi platformu kao dete počela njena opsednuta sopstvenim fizičkim izgledom i da je zato koristila Instagram filtere kako bi joj nos bio manji, a oči veće.

Od tada je Kejli dijagnostikovana telesna dismorfija, stanje koje uzrokuje da ljudi preterano brinu o svom fizičkom izgledu i sprečava ih da sebe vide onako kako to vide drugi.