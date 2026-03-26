Ona je ostala nepokretna nakon pokušaja samoubistva posle grupnog silovanja koje je preživela 2022. godine.

Noelija potiče iz disfunkcionalne porodice. Veći deo detinjstva provela je u hraniteljskim porodicama, jer su njeni roditelji imali probleme sa zavisnošću. Godine 2022, dok je boravila u državnom centru za ranjive žene, bila je žrtva grupnog silovanja. U oktobru iste godine, nakon što je uzela kokain, skočila je sa petog sprata zgrade, usled čega je ostala nepokretna.

Od tada je živela u stalnom bolu i zbog toga je zatražila da ostvari svoje pravo na eutanaziju, koje je u Španiji priznato od 2021. godine.

U julu 2024. komisija stručnjaka iz Katalonije odobrila je njen zahtev i zakazala eutanaziju za 2. avgust te godine. Međutim, njen otac je podneo žalbu i uspeo da odloži izvršenje.

Noelija, međutim, nije odustala i obratila se i Ustavnom sudu Španije i Evropskom sudu za ljudska prava.

- Želim da završim svoj život dostojanstveno - rekla je Noelija sudu u martu 2025, a odlukom donetom u februaru 2026. Ustavni sud Španije presudio je u njenu korist. Prema toj odluci, "nije došlo do kršenja njenih osnovnih prava", te samim tim ima pravo na potpomognuto samoubistvo.

Poslednji intervju

Nekoliko dana pre nego što će okončati svoj život, 25-godišnja devojka obratila se emisiji Ahora Sonsoles na španskom kanalu Antena 3, gde je iskreno govorila o svojoj odluci.

- Rekla sam im kako želim da to izgleda. Želim da umrem lepa. Oduvek sam mislila da želim da umrem lepa. Obući ću svoju najlepšu haljinu i našminkati se. Biće to nešto jednostavno - rekla je, otkrivši da je pozvala porodicu da se oprosti od nje, ali da u trenutku smrti želi da bude sama.

Noelija Kastiljo sa majkom Foto: X/@OOCprogresismo2

- Želim sada da odem i da prestanem da patim, tačka. Niko iz moje porodice ne podržava eutanaziju. A šta je sa svim bolom koji sam pretrpela svih ovih godina? Nemam volje ni za šta: da izlazim, da jedem, da radim bilo šta. Spavanje mi je veoma teško, a imam bolove u leđima i nogama - objasnila je stanje u kojem se nalazi od 2022. godine.

- Uspela sam konačno. Da vidimo da li ću konačno moći da se smirim, jer više ne mogu da podnesem ovu porodicu, bol, sve što me muči zbog onoga kroz šta sam prošla. Ne želim da budem primer nikome, to je jednostavno moj život i to je sve - rekla je o svojoj odluci da okonča život.

Posebno govoreći o ocu, rekla je: "Video me je kako padam i nije mogao ništa da uradi".

Noelija Kastiljo Foto: X/@OOCprogresismo2

- Ali, posle svega što je uradio, više ga ne žalim. Nije poštovao moju odluku i nikada neće. Posle toga, ne želi da prebaci kuću na moje ime, niti da plati sahranu, niti da prisustvuje eutanaziji ili sahrani, i kaže da ne želi da zna ništa više o meni. Za njega sam već mrtva. Razumem to. On je otac i ne želi da izgubi ćerku, ali me ne sluša. Nikada me ne zove, nikada mi ne piše. Jedino što radi je da mi donosi hranu. Zašto želi da ostanem živa? Da me drži u bolnici - rekla je devojka.

Noelija je ispričala i da je njena majka tražila da bude uz nju tokom primanja smrtonosne injekcije, ali ju je ona odbila.

- Rekla mi je da, kao što me je videla da se rađam, želi da me vidi i kada zatvorim oči, a moj odgovor je ne. Ne želim da me vidi kako zatvaram oči. Radije bih da se oprostimo, a posle, ako želi, može da dođe na sahranu - rekla je devojka.