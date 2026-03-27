Slušaj vest

Predsednik Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi poručio je da u toj zemlji neće biti grobova za američku vojsku.

"Iran i dalje čuva grobove portugalskih i britanskih osvajača; istorija pamti šta se dešava onima koji napadnu ovu zemlju. Ovoga puta, ovde neće biti grobova čak ni za vaše marince", izjavio je Azizi.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

Ova izjava se direktno odnosi na proterivanje Portugalaca sa strateškog ostrva Ormuz 1622. godine, čime je okončana njihova vekovna dominacija u Persijskom zalivu.

Azizi podseća i na snažan otpor britanskom imperijalizmu tokom 19. i 20. veka, kada su iranske snage i plemena pružali žestok otpor britanskim pokušajima okupacije južnih delova zemlje.

Pominjanjem "grobova", iranski zvaničnik aludira na čuveno groblje u Bušeru, gde i danas leže ostaci britanskih vojnika iz anglo-persijskog rata sredinom 19. veka.

Azizi je poznat po tvrdim, retoričkim izjavama o konfliktu sa SAD i njihovim saveznicima, uključujući i pretnje, i to je dokumentovano u nekim izveštajima i izjavama.