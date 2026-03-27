Predsednik Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi poručio je da u toj zemlji neće biti grobova za američku vojsku.

"Iran i dalje čuva grobove portugalskih i britanskih osvajača; istorija pamti šta se dešava onima koji napadnu ovu zemlju. Ovoga puta, ovde neće biti grobova čak ni za vaše marince", izjavio je Azizi.

američka vojska

Ova izjava se direktno odnosi na proterivanje Portugalaca sa strateškog ostrva Ormuz 1622. godine, čime je okončana njihova vekovna dominacija u Persijskom zalivu.

Azizi podseća i na snažan otpor britanskom imperijalizmu tokom 19. i 20. veka, kada su iranske snage i plemena pružali žestok otpor britanskim pokušajima okupacije južnih delova zemlje.

Pominjanjem "grobova", iranski zvaničnik aludira na čuveno groblje u Bušeru, gde i danas leže ostaci britanskih vojnika iz anglo-persijskog rata sredinom 19. veka.

Azizi je poznat po tvrdim, retoričkim izjavama o konfliktu sa SAD i njihovim saveznicima, uključujući i pretnje, i to je dokumentovano u nekim izveštajima i izjavama.

