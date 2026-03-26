Britanski premijer Kir Starmer izjavio je u sredu da je vojsci dao ovlašćenje da se ukrcava na ruske brodove i da ih zadržava. Ova odluka cilja na mrežu plovila koja Moskvi omogućava izvoz nafte i pored važećih zapadnih sankcija.

Akcija dolazi u trenutku kada evropske nacije pojačavaju pritisak na rusku „flotu iz senke“, za koju Zapad kaže da je Vladimir Putin koristi za finansiranje rata u Ukrajini.

Starmer je odobrio agresivnije mere jer smatra da ruski predsednik profitira od skoka cena nafte izazvanog ratom SAD i Izraela protiv Irana.

"Idemo još jače na njegovu ‘flotu iz senke’ kako bismo Putinu oduzeli prljavu zaradu koja finansira njegovu varvarsku kampanju“, poručio je Starmer.

Dauning strit je saopštio da se vojska i policija spremaju za upade na brodove koji odbiju predaju, čak i ako su naoružani ili koriste napredni nadzor za izbegavanje potere. Vlasnici, operateri i posade ovih brodova mogli bi se suočiti sa krivičnim postupcima zbog kršenja zakona o sankcijama.

Ruski izvoz preko "flote iz senke“ omogućio je Moskvi da zaobiđe ograničenja nametnuta nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Britanija do sada sankcionisala 544 ruska broda

Ipak, britanski napori su delimično potkopani odlukom administracije Donalda Trampa da uvede tridesetodnevno izuzeće od sankcija radi stabilizacije svetskog tržišta.

Britanija je do sada sankcionisala 544 ruska broda koji redovno prolaze kroz kanal Lamanš.

Procenjuje se da ovi tankeri prevoze čak tri četvrtine ukupne ruske sirove nafte. Osim ratnog finansiranja, ovi stari i loše održavani brodovi predstavljaju i ogromnu ekološku pretnju zbog rizika od izlivanja nafte.