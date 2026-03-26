U svom prvom intervjuu otkako je njena majka nestala 1. februara, voditeljka emisije Today, 54-godišnja Savana Gatri, razgovarala je sa Hodom Kotb u dvodelnom intervjuu, čiji je prvi deo emitovan u četvrtak, 26. marta.

- Ono što je Savana pokazala u ovih proteklih 54 dana je najneverovatnija snaga i dostojanstvo koje sam ikada videla - rekla je Kotb predstavljajući intervju.

Razgovor je počeo tako što je Gatri opisala kako je prvi put saznala da joj je majka nestala. Dok su ona i njena braća i sestre pokušavali da shvate šta se moglo dogoditi, priznala je da se zapitala da li je njena slava dovela do toga da njena majka bude meta.

Savana Gatri sa porodicom Foto: Printscreen/ Instagram/ savannahguthrie

- Mislim da su moj brat i moja braća i sestre zaista neverovatni. Moj brat je karijeru proveo u vojsci, radio u obaveštajnim službama, pilot je borbenog aviona i izuzetno je pametan, i odmah je jasno shvatio o čemu se radi. Čak i dok sam bila na telefonu s njim kada sam ga pozvala, on je znao. Rekao je: "Mislim da je oteta zbog otkupnine." A ja sam rekla: "Šta?!" - ispričala je Gatri.

- Zvuči tako, koliko sam mogla biti naivna, ali pitala sam: "Misliš li da je to zbog mene?" On je rekao: "Žao mi je, dušo, ali da, možda" - prisetila se Savana razgovora sa svojim bratom Kamronom.

- Nadam se da nije. Mislim, mi i dalje ne znamo. Iskreno, ne znamo ništa. Ne znamo ništa. Zato ne mogu da kažem da je to zato što je ona moja majka i da je neko pomislio: "Ta žena ima novca, mogli bismo brzo da zaradimo" - rekla je Gatri.

Trenutak otmice Nensi Gatri Foto: Fbi

- To bi imalo smisla, ali to je verovatno što je previše teško podneti. Pomisao da sam ja to donela u njen život, da je zbog mene? Mogu samo da kažem: "Mama, jako mi je žao. Žao mi je moje sestre, mog brata, moje dece, mog sestrića i Tomija, mog zeta. Zaista mi je žao. Ako sam ja razlog, jako mi je žao."

Kolege iz emisije Today stale su uz nju nakon emitovanja intervjua.

Voditeljka NBC Savana Gatri Foto: RW / imago stock&people / Profimedia, Evan Agostini/Invision

- Sama pomisao da bi naša draga prijateljica krivila sebe - rekao je Krejg Melvin sedeći za stolom.

- To je bio najteži deo - složio se Karson Dejli.

- To je bio najteži deo, što je krivila sebe za bilo šta od ovoga, kada je u pitanju neki bolesnik ili bolesnici koji su oteli ženu usred noći - dodao je Melvin.

Kada je Kotb prvi put najavila intervju u emisiji u sredu, 25. marta, opisala ga je kolegama kao "zaista emotivan".

- Donosimo vam ceo intervju u četvrtak i petak, ali smo želeli da vam prvo prikažemo jedan trenutak u kojem Savana upućuje poruku svima koji možda imaju bilo kakvu informaciju o Nensi - dodala je Kotb.

U najavnom snimku razgovora, Gatri je kroz suze rekla Kotb: "Neko mora da uradi pravu stvar. Mi smo u agoniji. Mi smo u agoniji. Ovo je nepodnošljivo."

Dana 5. marta, magazin "People" izvestio je da Gatri planira povratak u emisiju Today u punom kapacitetu. Iako tada nije bio određen tačan datum, potvrđeno je da će uskoro biti više informacija.

Oteta Nensi Gatri Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pre tri nedelje, 5. marta, Gatri je prvi put posetila studio emisije Today u Njujorku nakon povratka iz Arizone. "People" je potvrdio da je imala emotivan susret sa celokupnim osobljem i ekipom. Zahvalila im se na molitvama i podršci, kao i na tome što "brinu o mojoj mami isto koliko i ja".

Potraga za Nensi sada ulazi u osmu nedelju. Osamdesetčetvorogodišnja žena poslednji put je viđena 31. januara, nakon što ju je porodica ostavila u njenoj kući u Taksonu.

Otmičari Nensi Gatri snimljeni na kamerama Foto: Pima country Sheriff Department

Kada se sledećeg dana nije pojavila na onlajn crkvenoj službi, šerifova kancelarija okruga Pim pokrenula je hitnu potragu.

Istražitelji veruju da je Nensi oteta tokom noći, pozivajući se na snimke nadzornih kamera na kojima se vidi maskirani muškarac na njenim ulaznim vratima.