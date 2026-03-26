Mladić od 25 godina ukrcava se na voz u Varšavi. Nemac, diplomac Humboldt univerziteta u Berlinu iz oblasti menadžmenta. U rancu nosi laptop, odelo i pribor za prvu pomoć.

Na telefonu ima instaliranu aplikaciju za uzbunu od vazdušnih napada. Njegova destinacija je Kijev. Put traje oko 20 sati, preko noći, uz presedanje blizu poljsko-ukrajinske granice.

U kupeu razgovara sa dve žene - majkom i ćerkom - koje putuju za Harkov. Žive oko 20 kilometara od fronta, u dometu ruske artiljerije. Mladi Nemac izbegava da pita za oca ili muža. Postaje svestan da se sa svakim kilometrom ka istoku približava ratu i strahu. Na kraju je zaspao.

"Bomba" koja menja tok rata

Mladić se zove Merlin Hip. Ono što će sledećeg dana predstaviti u Kijevu jeste svojevrsna "bomba" - ne razorna u fizičkom smislu, ali izuzetno problematična za rusku vojsku. Njegovo rešenje dalo je Ukrajini prednost u odbrani.

Za ovu tehnologiju već se interesuje deset država, uključujući i SAD. Dolazi u Kijev 20. februara 2026. u 5:30 sati ujutru, na temperaturi od minus 16 stepeni.

Grad je pun vojske, sa minimalnim saobraćajem. Susreće francuskog novinara koji ga vodi na Majdan, gde hiljade zastava simbolizuju poginule ukrajinske vojnike.

Forum o sajber bezbednosti i predstavljanje AI sistema

Nekoliko sati kasnije, Hip prisustvuje na događaju "Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026", sa više od 1.000 učesnika - vojnih zvaničnika, obaveštajaca, predstavnika industrije i AI stručnjaka.

Kao osnivač kompanije Lancelot Systems, drži predavanje o budućnosti ratovanja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji. Predstavlja sistem "Gral", AI alat koji je, prema dostupnim informacijama, doprineo zabrani korišćenja Telegrama u ruskoj vojsci, pa čak i razmatranju njegovog potpunog gašenja u Rusiji.

Kako funkcioniše "Gral"

Ruska vojska je veliki deo komunikacije vodila preko Telegrama - kroz javne i privatne poruke, uključujući tekst, slike i video. Ukrajinski hakeri su uspeli da pristupe tim podacima, što je u ratnim uslovima legalno.

Hip demonstrira alat koji u realnom vremenu analizira ogromne količine podataka (u petabajtima). "Gral" ne samo da pretražuje informacije, već ih koristi za izgradnju sistema koji može da prati i predviđa vojne operacije na kopnu, moru i u vazduhu.

Startap u senci rata

Lancelot Systems je osnovan pre godinu i po dana. Tim čini manje od deset stručnjaka - AI inženjera, matematičara i fizičara - koji rade decentralizovano iz bezbednosnih razloga.

Hip je jedina javna figura kompanije. Svestan je da nije popularan kod ruskih vlasti, ali smatra da je njihov rad opravdan, posebno nakon iskustva iz Kijeva.

Nemačko-ukrajinska saradnja

Saradnja sa Ukrajinomzapočela je posredstvom američkih obaveštajnih krugova. "Gral" je razvijen kao kompleksan AI model koji uči da prepoznaje vojnu opremu - tenkove, dronove, rakete - i povezuje ih sa komunikacionim podacima.

Rezultat je sofisticiran sistem za donošenje odluka u realnom vremenu - takozvana "borbena inteligencija".

Posledice po rusku vojsku

Ukrajina je dobila pristup ovom sistemu, što je imalo konkretne posledice. Prema izveštajima, prekid komunikacija (uključujući Telegram i Starlink) usporio je ruske napade.

Ukrajinske vlasti tvrde da su od početka godine ostvarile teritorijalne dobitke, dok ruske snage trpe velike gubitke - iako ove tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi.

Etika i granice tehnologije

Hip naglašava da postoji jasna granica - njegova kompanija neće razvijati tehnologiju za prepoznavanje ljudi.

Stručnjaci ističu da je Ukrajina postala testno okruženje za vojnu tehnologiju. "Borbeno provereno" postaje nova oznaka kvaliteta u odbrambenoj industriji.

Kompanija već sarađuje sa velikim evropskim proizvođačima naoružanja, ali njihova imena ne otkriva.

Opasnosti na terenu

Nakon boravka u Kijevu, Hip je evakuisan uz pomoć ukrajinske vojske. Tokom evakuacije, u blizini je eksplodirala bomba, pri čemu je jedna osoba poginula, a više njih povređeno. Nakon povratka u Varšavu, iscrpljeni preduzetnik spava gotovo 20 sati.

Najnoviji razvoj događaja

Ukrajina sada deli borbene podatke sa saveznicima radi razvoja AI sistema za odbranu od dronova. Takođe šalje stručnjake na Bliski istok.

Rusija je u međuvremenu gotovo potpuno obustavila korišćenje Telegrama u vojne svrhe. Stručnjaci procenjuju da je trenutno stanje u sajber ratu izjednačeno.

Pogled u budućnost