POGLEDAJTE ŽESTOK UDAR NA IZRAELSKI GRAD USRED DANA: Eksplozija odbacila automobil visoko u vazduh! (VIDEO)
Nadzorna kamera zabeležila je trenutak direktnog udara u parkirani automobil u gradu Kafr Kasimu u Izraelu, u ranim jutarnjim satima. Silina eksplozije bila je tolika da je vozilo odbačeno visoko u vazduh.
Na snimku se vide dve osobe kako izlaze iz susednog automobila i ulaze u obližnju kuću samo 25 sekundi pre same eksplozije. BBC je potvrdio autentičnost snimka upoređivanjem zabeležene ulice sa satelitskim snimcima tog područja.
Izraelska hitna pomoć, Magen David Adom, saopštila je da je u napadu povređeno pet osoba.
Lokalne vlasti navode da je grad pogodila kasetna municija, što je izazvalo dodatnu paniku među stanovništvom. Kafr Kasim se nalazi u središnjem Izraelu, oko 20 kilometara severoistočno od Tel Aviva, i direktno je na udaru u trenutnoj eskalaciji sukoba.
(Kurir.rs/Index)