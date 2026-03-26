Nadzorna kamera zabeležila je trenutak direktnog udara u parkirani automobil u gradu Kafr Kasimu u Izraelu, u ranim jutarnjim satima. Silina eksplozije bila je tolika da je vozilo odbačeno visoko u vazduh.

Na snimku se vide dve osobe kako izlaze iz susednog automobila i ulaze u obližnju kuću samo 25 sekundi pre same eksplozije. BBC je potvrdio autentičnost snimka upoređivanjem zabeležene ulice sa satelitskim snimcima tog područja.

Izraelska hitna pomoć, Magen David Adom, saopštila je da je u napadu povređeno pet osoba.