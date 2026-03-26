Pentagon razvija vojne opcije za finalni udarac Iranu koji bi mogao uključiti kopnenu invaziju i bombardovanje svim silama!

Dramatična eskalacija postaje sve izvesnija ako ne bude napretka u diplomatiji i ako Ormuski moreuz ostane zatvoren.

Neki američki zvaničnici veruju da bi "razarajuća demonstracija sile“ naterala Teheran na popuštanje ili omogućila Trampu da proglasi pobedu.

Ostrva koja su na udaru: Harg, Larak i Abu Musa

Izvori bliski Beloj kući opisuju za Aksios četiri glavne opcije za ovaj udar: invaziju na naftno čvorište ostrvo Harg ili zauzimanje ostrva Larak koje kontroliše moreuz. Takođe se razmatra zaplena strateškog ostrva Abu Musa, na koje pravo polažu i Emirati, kao i blokada svih brodova koji izvoze iransku naftu.

Vojska je pripremila i planove za specijalne operacije duboko u unutrašnjosti Irana kako bi se osigurao obogaćeni uranijum iz nuklearnih postrojenja.

Kao manje rizična alternativa kopnenim upadima, razmatraju se vazdušni udari velikih razmera na ta ista nuklearna postrojenja. Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit upozorila je da je Tramp spreman da udari "jače nego ikada pre" ako se ne postigne dogovor.

Galibafovo upozorenje susedima

U region Bliskog istoka narednih dana stižu dodatna pojačanja, uključujući hiljade vojnika iz 82. vazduhoplovne divizije i nove eskadrile lovaca. Sa druge strane, predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf izjavio je da su neprijatelji spremni da okupiraju jedno od iranskih ostrva.

On je upozorio da će, u slučaju napada, sva vitalna infrastruktura susednih zemalja koje podrže akciju biti „meta nemilosrdnih udara bez ograničenja“.