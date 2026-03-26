- Izrael ima pravo da postoji i napadi na njega moraju da prestanu - izjavio je načelnik Odbrambenih snaga Ugande, general Muhozi Kainerugaba, u nizu objava na platformi X, izražavajući svoju podršku Izraelu.

On je u četvrtak kroz više objava pružio podršku Izraelu usred aktuelnog rata sa Iranom.

- Želimo da se rat na Bliskom istoku odmah završi. Svet je umoran od njega - napisao je, dodajući da će svaki govor o uništenju ili porazu Izraela dovesti Ugandu u rat.

- Na strani Izraela! - zaključio je.

U drugoj, kasnije obrisanoj objavi, tvrdio je da će se Narodna odbrambena vojska Ugande (UPDF) uključiti u rat "na strani Izraela" ukoliko se sukob uskoro ne okonča.

- Izrael ima pravo da postoji i napadi na njega moraju da prestanu - ponovio je.

Kasnije je Kainerugaba u još jednoj objavi naveo da je ponudio pomoć ugandskih odbrambenih snaga i Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.

- Mogli smo da zauzmemo Teheran za 72 sata bez ikakvog bombardovanja - tvrdio je, dodajući: "ali naravno, oni nikada ne slušaju crnog čoveka. Zašto bombardovati ljude koji vas podržavaju?"

Zbližavanje Ugande i Izraela

Prošlog meseca, Kainerugaba je najavio u objavi na platformi X da će Uganda uskoro izgraditi spomenik potpukovniku Jonatanu "Joniju" Netanjahuuna međunarodnom aerodromu Entebe.

Rekao je da će statua biti postavljena tačno na mestu gde je Netanjahu poginuo nakon otmice aviona kompanije Air France 1976. godine, kada je oteto oko 100 Jevreja.

Kainerugaba je naveo da je ovaj spomenik simbol odnosa između dve zemlje, iako nije bilo zvaničnog saopštenja vlade o njegovoj izgradnji.

Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu prisustvovao je 2016. godine komemoraciji na aerodromu Entebe, povodom četrdesete godišnjice operacije "Jonatan".

