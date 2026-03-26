Slušaj vest

Tri iranska inženjera optužena su za krađu poverljivih trgovačkih tajni od vodećih IT kompanija u SAD. Američka savezna velika porota podigla je optužnicu protiv njih zbog krađe ključnih tehnologija povezanih sa bezbednošću procesora i enkripcijom.

Optuženi su sestre Samane Gandali (41) i Sorur Gandali (32), kao i Samanein suprug, Mohamad-Džavad Hosravi (40).

Sestre Gandali su ranije radile u Guglu pre nego što su prešle u druge tehnološke kompanije, dok je Hosravi takođe bio zaposlen u IT sektoru Silicijumske doline.

Zloupotrebljivale pristup radeći u Guglu

Prema navodima izveštaja, oni su sistematski zloupotrebljavali privilegovan pristup podacima koje su stekli radeći u Guglu i firmama koje razvijaju "sisteme na čipu" (SoC).

Tehnologija SoC predstavlja "mozak" pametnih telefona jer integriše procesore, memoriju i grafičke jedinice u jedan čip. Istražitelji tvrde da su ukradene informacije direktno povezane sa najosetljivijim delovima arhitekture savremenih procesora.