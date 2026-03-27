Slušaj vest

Poslanici Evropskog parlamenta putovaće u Kinu, prvi put nakon osam godina, a fokus posete biće na digitalnoj ekonomiji. Delegacija od devet članova, koju predvodi predsednica Odbora za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Ana Kavacini, posetiće Peking i Šangaj od 31. marta do 2. aprila.

"Poseta će poboljšati razumevanje poslanika Evropskog parlamenta o inovativnom tehnološkom sektoru Kine i dominaciji elektronske trgovine, istovremeno ispitujući kako se pravila EU poštuju u praksi", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da će poseta biti važna prilika za rešavanje zajedničkih izazova u digitalnoj i elektronskoj trgovini i podsticanje fer konkurencije između EU i Kine.

"Glavna tema Odbora za unutrašnje tržište su sistemska kršenja zakona EU i veliki broj neusaglašenih malih paketa koji dolaze sa onlajn platformi van EU, uključujući i one iz Kine. Očekuje se da će naglasiti da svi trgovci, gde god da se nalaze, moraju da se pridržavaju pravila EU o bezbednosti proizvoda", piše u saopštenju.

U Pekingu, delegacija će se sastati sa političkim liderima, uključujući Šen Čunjaoa, predsednika Stalnog odbora Nacionalnog narodnog kongresa i Luo Vena, ministra državne uprave za regulisanje tržišta.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaTRAMP POTVRDIO SUSRET SA ĐINPINGOM: "Veoma se radujem, to će biti monumentalni događaj"!
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaPEKING UPUTIO PROTEST JAPANU ZBOG UPADA U KINESKU ABMBASADU! Oglasio se portparol ministarstva spoljnih poslova: "Duboko smo šokirani"
Lin Jian Lin Đijen
PlanetaSATELITI SNIMILI MISTERIOZNI FENOMEN, USRED MORA NIKAO NOVI "KINESKI ZID"! Neverovatna scena zaprepastila ceo svet, evo šta se krije iza MOĆNOG POTEZA (VIDEO)
kineska flota