Poslanici Evropskog parlamenta putovaće u Kinu, prvi put nakon osam godina, a fokus posete biće na digitalnoj ekonomiji. Delegacija od devet članova, koju predvodi predsednica Odbora za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Ana Kavacini, posetiće Peking i Šangaj od 31. marta do 2. aprila.

"Poseta će poboljšati razumevanje poslanika Evropskog parlamenta o inovativnom tehnološkom sektoru Kine i dominaciji elektronske trgovine, istovremeno ispitujući kako se pravila EU poštuju u praksi", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da će poseta biti važna prilika za rešavanje zajedničkih izazova u digitalnoj i elektronskoj trgovini i podsticanje fer konkurencije između EU i Kine.

"Glavna tema Odbora za unutrašnje tržište su sistemska kršenja zakona EU i veliki broj neusaglašenih malih paketa koji dolaze sa onlajn platformi van EU, uključujući i one iz Kine. Očekuje se da će naglasiti da svi trgovci, gde god da se nalaze, moraju da se pridržavaju pravila EU o bezbednosti proizvoda", piše u saopštenju.

U Pekingu, delegacija će se sastati sa političkim liderima, uključujući Šen Čunjaoa, predsednika Stalnog odbora Nacionalnog narodnog kongresa i Luo Vena, ministra državne uprave za regulisanje tržišta.