Ruski naftni tanker koji prevozi stotine hiljada barela sirove naftepostepeno se približava Kubi, što predstavlja ozbiljan test spremnosti Sjedinjenih Država da sprovedu pooštreni energetski embargo prema ostrvu, dok se istovremeno suočava sa produbljivanjem krize goriva.

Horhe Pinjon, stručnjak za energetiku sa Univerziteta Teksas u Ostinu, rekao je da brod "Anatolij Kolodin" izgleda održava stabilan kurs ka Kubi, prenosi Miami Herald.

"Jutros kada sam proverio bio je na putu ka Kubi. Održava brzinu od otprilike 12 čvorova", rekao je Pinjon i nastavio:

"Pretpostavljam da bi trebalo da stigne u narednih šest dana. Međutim, za sada nije promenio ni pravac ni brzinu".

Prevozeći procenjenih 700.000 do 730.000 barela ruske sirove nafte preko Atlantika, analitičari široko veruju da tanker ide ka kubanskoj luci Matanzas Port, uprkos tome što emituje obmanjujuću destinaciju.

Njegovo približavanje dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija, dok Sjedinjene Države nastoje da pojačaju pritisak na Havanu, istovremeno upravljajući globalnim poremećajima na energetskom tržištu izazvanim sukobom u Iranu i tekućim konfrontacijama sa Rusijom.

Vašington pred teškom odlukom

Očekivani dolazak tankera postaje ključni test američke politike prema Kubi pod predsednikom Donaldom Trampom, čija je administracija faktički uvela "de facto" naftni embargo na ostrvo.

U potezu koji naglašava takav stav, američko Ministarstvo finansija je prošle nedelje izmenilo privremeno izuzeće koje je dozvoljavalo određenu prodaju sankcionisane ruske nafte, tako da se izričito isključe isporuke Kubi, kao i Iranu i Severnoj Koreji. Time ostaje otvoreno ključno pitanje: Šta će Sjedinjene Države učiniti ako tanker nastavi dalje?

"Ovde svako može da kaže šta god želi, ali na kraju dana, ono što zaista moramo da pratimo jeste šta će se zapravo dogoditi kada taj trenutak dođe. Da li će se ukrcati na njega? Da li će ga zaustaviti? Da li će ispaliti upozoravajući hitac? Šta će tačno uraditi?", pita se Pinjon.

Američki zvaničnici nisu javno izneli svoj odgovor, ali analitičari kažu da bi opcije mogle da se kreću od diplomatskog pritiska do pomorskog presretanja od strane američke mornarice ili obalske straže, koje održavaju snažno prisustvo na Karibima.

Pogoršanje energetske krize na Kubi

Potencijalna isporuka dolazi u trenutku kada se Kuba suočava sa jednom od najozbiljnijih nestašica energije u poslednjih nekoliko godina. Ostrvo je do sada ove godine primilo samo dva tankera za naftu, što doprinosi hroničnim nestancima struje koji su postali svakodnevna pojava.

Situacija se dodatno pogoršala kada je još jedan tanker, prvobitno namenjen Kubi, preusmeren ka Trinidadu i Tobagu, lišavajući ostrvo preko potrebne pošiljke. Rusija je svoju podršku opisala kao humanitarnu.

Ministar energetike Sergej Civilev rekao je u sredu da Moskva isporučuje gorivo Kubi kao pomoć, iako nije pružio detalje. Ako bude isporučena, sirova nafta bi mogla da pruži samo privremeno olakšanje.

"Zastarele kubanske rafinerije bi trebale otprilike dve do tri nedelje da prerade naftu u upotrebljiva goriva kao što je dizel", rekao je Pinjon.