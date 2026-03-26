Slušaj vest

Američki predsednik, Donald Tramp na sednici svoje vlade komentarisao je nedavno iransko ispaljivanje projektila prema američkoj vojnoj bazi na ostrvu Dijego Garsija, ali pritom nije mogao da se seti imena tog ostrva pa ga je nazvao "Slavna Irska", nakon čega se odmah ispravio.

- Znate, ispalili su jedan projektil, prešao je oko 4.020 kilometara. Navodno nisu imali takav projektil. Nisu imali projektil s takvim sposobnostima. Ali pucali su na tu sada već slavnu Irsku... ostrvo koje Ujedinjeno Kraljevstvo nije htelo da da jer nisu hteli da budu uvučeni. A ni mi ne želimo da budemo uvučeni u njihove ratove. Moram javno da kažem, veoma smo razočarani NATO-om - rekao je Tramp.

1/7 Vidi galeriju Ostrvo Dijego Garsija Foto: Profimedia, Google Maps, Shutterstock

Dijego Garsija - ključna američka baza u Indijskom okeanu

Dijego Garsija je strateški izuzetno važno ostrvo u Indijskom okeanu na kojem se nalazi jedna od najvažnijih američkih vojnih baza van SAD.

Baza služi kao logističko i operativno središte za američke vazdušne i pomorske operacije na Bliskom istoku i u Aziji, uključujući raspoređivanje bombardera dugog dometa i ratnih brodova.

Ostrvo je britanska teritorija, ali ga SAD koristi na osnovu dugoročnog sporazuma sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Upravo taj aranžman godinama izaziva političke i pravne sporove, uključujući pitanja suvereniteta i kritike zbog prinudnog raseljavanja lokalnog stanovništva u prošlosti.

Iran testirao domet projektila

Iranje, podsetimo, nedavno ispalio projektile dugog dometa prema području Dijega Garsije u sklopu eskalacije rata sa SAD-om i Izraelom. Iako nije potvrđeno da je baza direktno pogođena, zapadni zvaničnici navode da je reč o demonstraciji sposobnosti Irana da dostigne ciljeve udaljene hiljadama kilometara.

Napad je dodatno pojačao zabrinutost među zapadnim saveznicima jer pokazuje napredak iranskih balističkih programa i potencijalnu ranjivost ključnih vojnih instalacija.

Istovremeno, pitanje uloge Ujedinjenog Kraljevstva u korišćenju baze ponovo je otvoreno u kontekstu šireg sukoba.

U tom kontekstu, Trampova izjava, uz očiglednu grešku u nazivu ostrva, dodatno je skrenula pažnju na značaj Dijega Garsije u aktuelnom ratu i na rastuće tenzije između SAD, Irana i njihovih saveznika.