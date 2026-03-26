Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da Rusija pruža obaveštajnu podršku Iranukoja, kako tvrdi, omogućava Teheranu da gađa američke vojne ciljeve na Bliskom istoku.

"Vidimo da Rusija pomaže Iranu obaveštajnim podacima da cilja Amerikance, da ubija Amerikance", tvrdi Kalas, dodajući da Moskva takođe isporučuje dronove Iranu za napade na susedne zemlje i američke vojne baze, piše briselski portal Politiko.

Ona je navela da je u sukobima na Bliskom istoku, koji su izbili nakon američkih i izraelskih napada na Iran, poginulo najmanje 13 američkih vojnika, i ocenila da će ta tema dominirati razgovorima ministara G7, kojima će se u petak pridružiti američki državni sekretar Marko Rubio.

Kalas je istakla da podrška Moskve Teheranu pokazuje potrebu da Evropa nastavi pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini.

"Ako Amerika želi da se rat na Bliskom istoku zaustavi i da Iran prestane da ih napada, treba da pojača pritisak na Rusiju kako ne bi mogla da im pomaže", rekla je ona.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.