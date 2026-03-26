Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampizjavio je da Sjedinjene Američke Države dobijaju rat protiv Irana, i da Iran moli da se postigne dogovor o završetku rata.

"U protekle tri nedelje, udarali smo po vojnim sposobnostima Irana na nivou koji je malo ljudi ikada ranije videlo. Oni mole da sklope dogovor. Ne ja", rekao je Tramp na sastanku kabineta, prenosi Skaj njuz.

Tramp je dodao je da su Iranci "loši borci, ali su odlični pregovarači".

Dodao je da je Iran "imao plan da preuzme Bliski istok", i priznao da je kao opravdanje za pokretanje napada na tu zemlju, iskoristio pretnju da Teheran ima nuklearno oružje.

Tramp je izjavio da je Iran na britansku vojnu bazu Dijego Garsija ispalio raketu, koju "navodno nisu imali", kao i da je razočaran odgovorom članica NATO, i posebno Velikom Britanijom, na zahtev za pomoć u ratu sa Iranom.

Govoreći o iranskom napadu balističkim raketama na britansko-američku vojnu bazu Dijego Garsija na ostrvima Čagos u Indijskom okeanu, Tramp je na sednici kabineta rekao da je Teheran na tu bazu ispalio "jednu raketu na 4.000 kilometara", prenosi Skaj njuz.

"Navodno nisu imali takvu raketu. Ali su pucali na sada već čuveno ostrvo koje se Velika Britanija jako plašila da nam da (pristup bazi) jer nisu želeli da budu uvučeni, ali ni mi ne želimo da budemo uvučeni u njihove ratove", kazao je Tramp.

On se zatim posebno obratio Velikoj Britaniji, za koju je rekao da ima nosače aviona koji su "igračke" u poređenju sa nosačima aviona koje imaju SAD.