Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da Sjedinjene Američke Države preusmeravaju svoje vojne resurse iz Ukrajine na Bliski istok, gde je u toku agresija na Iran.

Tramp je na pitanje novinara da li SAD preusmeravaju oružje iz Ukrajine na Bliski istok, posle sednice kabineta, odgovorio potvrdno, prenosi Skaj njuz.

"To radimo sve vreme", rekao je Tramp, koji nije demantovao navode u medijima da Pentagon razmatra preusmeravanje oružja koje je namenjeno Ukrajini, uključujući rakete za presretanje protivvazdušne odbrane, kako bi ojačao američke snage u ratu protiv Irana.

SAD više ne pružaju vojnu pomoć Ukrajini, već prodaju oružje NATO-u koji ga Ukrajini prosleđuje u okviru inicijative Lista prioritetnih zahteva za Ukrajinu (PURL).