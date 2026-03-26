Iran je više puta preteo SAD i tvrdio da ima prednost u sukobima

Iran je više puta preteo SAD i tvrdio da ima prednost u sukobima

Agencija je na Telegramu navela da rat ulazi u "drugu fazu" i dodala: "Čini se da iranski vojni zvaničnici smatraju da je jedna od najuspešnijih mera otmica američkih zvaničnika, vojnog osoblja i preduzetnika u narednim danima, po uzoru na događaje iz iranske revolucije krajem 1970-ih i otmice Amerikanaca.“

Iranska Revolucionarna garda

Mehr takođe tvrdi da se dodatne vojne jedinice pripremaju za uključivanje u sukob i da nameravaju da udare "snažno, brzo i bolno" protiv SAD.

Od kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenule prvi talas napada, pri čemu je ubijen iranski vrhovni vođa i mnogi visoki zvaničnici, Iran u svojim objavama na društvenim mrežama nastoji da pokaže snagu.

U svojim objavama Iran je više puta preteo SAD i tvrdio da ima prednost u sukobima. Pentagon je zapretio da će Iranu zadati "konačni udarac", što bi moglo uključivati još jače bombardovanje, a moguće i ulazak kopnenih snaga.