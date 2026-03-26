Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiobjavio je da je stigao u Saudijsku Arabiju gde će održati „važne sastanke“, u okviru napora za jačanje veza sa zemljama Bliskog istoka usred američko-izraelskog rata sa Iranom.

Kijev nudi svoju stručnost u oblasti protivvazdušne odbrane i tehnologiju dronova zemljama u regionu koje su pogođene iranskim napadima.

Zelenski je rekao da zauzvrat očekuje podršku u ratu protiv Rusije.

„Stigao sam u Saudijsku Arabiju. Planirani su važni sastanci. Cenimo podršku i podržavamo one koji su spremni da sarađuju sa nama kako bismo osigurali bezbednost“, napisao je Zelenski na X mreži.

Rustem Umerov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, je u njegovoj pratnji.

Zelenski je nedavno rekao da je Ukrajina poslala timove stručnjaka u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju i traži novac i tehnologiju u zamenu za pomoć. Dok rat protiv Rusije ulazi u petu godinu, ukrajinske snage se suočavaju sa novom prolećnom ofanzivom Moskve, dok su mirovni pregovori uz posredovanje SAD zastali.