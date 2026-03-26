Slušaj vest

Noelija Kastiljo Ramos je silovana u dva navrata, jednom od strane bivšeg dečka, a drugi put od strane trojice dečaka 2022. godine.

Zatim je pokušala da sebi oduzme život.

Paraplegična žrtva grupnog silovanja umrla je eutanazijom pošto je njen očev pravni zahtev propao.

Noelija Kastiljo Ramos (25) je rekla da je silovana u dva navrata, jednom od strane bivšeg dečka, a drugi put od strane trojice dečaka 2022. godine, opisujući to kao prekretnicu u svom životu.

Skočila je sa prozora petog sprata stambene zgrade u pokušaju da sebi oduzme život pod uticajem kokaina u oktobru 2022. godine, nakon što se prethodno predozirala lekovima, prema sudskim presudama.

Pad ju je ostavio paralizovanu od struka nadole, a patila je od jakih, hroničnih i onesposobljujućih bolova bez mogućnosti poboljšanja, pokazuju njeni lekarski izveštaji.

Noelija iz Barselone, Španija, preminula je eutanazijom u četvrtak uveče, potvrdila je bolnica.

To je usledilo posle duge pravne bitke sa njenim ocem, koja se završila presudom u njenu korist od strane Evropskog suda za ljudska prava.

„Želim sada da odem u miru i da prestanem da patim, tačka“, rekla je Noelija španskoj TV emisiji Y Ahora Sonsoles u svom jedinom intervjuu, snimljenom u kući njene bake po majci.

Noelija, koja je živela u domu za negu u Barseloni, rekla je da je od početka bila „vrlo jasna“ u vezi sa svojom željom da umre.

„Niko u mojoj porodici ne podržava eutanaziju. Ali šta je sa svim bolom koji sam pretrpela tokom svih ovih godina“, rekla je.

„Sreća oca, majke ili sestre ne može biti važnija od života ćerke“.

Rekla je da se „oduvek osećala usamljeno“ i da je „svoj svet videla kao veoma mračan“, čak i pre nego što je zatražila eutanaziju. Dodala je da nema želju da „bilo šta radi“, da ima bolove u leđima i nogama i da joj je spavanje „veoma teško“.

Njena majka, Jolanda „Joli“ Ramos, rekla je španskom emiteru da se nada da će njena ćerka promeniti mišljenje i da će biti uz nju „do samog kraja“.

„Želim da umrem sama“

Noelija je rekla da želi da „umre lepa, želim da umrem prelepa“, dodajući da će obući svoju najlepšu haljinu i našminkati se.

Rekla je da je, iako je pozvala porodicu da se oproste, želela da bude sama u svojoj spavaćoj sobi u ustanovi za negu u trenutku smrti.

Nameravala je da sa sobom ima četiri fotografije za svoju smrt: jednu na kojoj slika portret svoje majke, jednu na kojoj je njeno štene iz detinjstva, drugu sa prvog dana škole i četvrtu iz detinjstva, za koje je rekla da odražavaju „srećne“ trenutke u njenom životu.

Noelija je bila na psihijatrijskom lečenju od svoje 13. godine, kada su joj se roditelji razveli. Na kraju joj je dijagnostikovan opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) i granični poremećaj ličnosti (GPL).

Njen otac je bio svedok njenog pokušaja da sebi oduzme život u oktobru 2022. godine.

„Moj otac me je video kako padam i nije mogao ništa da učini. Ali posle svega što je uradio, više mi ga nije žao“, rekla je za Y Ahora Sonsoles, pozivajući se na njegov pravni izazov da zaustavi njenu eutanaziju.

„Nije poštovao moju odluku i nikada neće.“

Dvogodišnja pravna bitka

Noelijin zahtev za eutanaziju je prvobitno odobrio specijalizovani stručni odbor u Kataloniji u julu 2024. godine, a postupak je zakazan za 2. avgust 2024. godine, ali je njen otac od tada blokirao postupak.

Džeronimo Kastiljo, uz podršku ultrakonzervativne zagovaračke grupe Abogados Cristianos ili hrišćanskih advokata, tvrdio je da je Noelijina mentalna bolest ometala njenu sposobnost da odluči da okonča svoj život.

Tokom skoro dvogodišnje pravne bitke, on je slučaj vodio kroz španske sudove, konačno stigavši do najvišeg španskog suda, Ustavnog suda, u februaru. Sud je odbacio njegov argument, presudivši da nije bilo kršenja osnovnih prava.

„Konačno sam to uradila“

Kao poslednja instanca, gospodin Kastiljo je slučaj izneo pred Evropski sud za ljudska prava, gde je njegov zahtev za privremene mere kako bi se zaustavila Noelijina eutanazija odbijen 10. marta, prema pisanju lista El Pais.

Kao poslednji pokušaj, njegov pravni tim je u sredu zatražio od istražnog suda koji ispituje Noelijin medicinsko-pravni tim da uvede „hitne mere predostrožnosti“ kako bi se zaustavila njena eutanazija, ali je sudija odbio zahtev zbog nedostatka nadležnosti.

„Konačno sam to uradila“, rekla je Noelija, dodajući: „Da vidimo da li mogu konačno da se odmorim“.

Prema nekoliko izvora, eutanazija Noelije Kastiljo Ramos bila je zakazana za 17 časova.

Španija je 2021. godine postala četvrta zemlja Evropske unije koja je legalizovala eutanaziju i potpomognuto samoubistvo za ljude sa neizlečivim ili teško iscrpljujućim stanjima koji žele da okončaju svoj život.