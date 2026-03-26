Američki predsednik Donald Tramp je sve bliži odluci da pokrene veliku kopnenu operaciju protiv Irana, uveren da bi takav vojni pritisak primorao Teheran na kapitulaciju, tvrdi zvaničnik jedne od država koja posreduje između Vašingtona i Teherana, piše Tajms of Izrael.

Reč je o zvaničniku koji je direktno upoznat sa tokom pregovora i procenama unutar američke administracije, navodi izraelski list.

Plan za zauzimanje ključnog naftnog ostrva

Prema njegovim rečima, SAD privatno priznaju da je malo verovatno da će Iran prihvatiti uslove američkog plana od 15 tačaka, koji je Vašington predstavio kao okvir za okončanje rata. Zato je, tvrdi isti izvor, Vašington već poslao hiljade vojnika u region sa ciljem da, po direktnom naređenju Trampa, zauzmu iransko ostrvo Harg, koje je ključno za izvoz nafte.

1/6 Vidi galeriju Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta. Foto: Google Earth

Ostrvo Harg je od strateškog značaja jer većina iranskog izvoza nafte prolazi kroz njega, tako da bi njegovo zauzimanje dalo SAD snažnu prednost u daljem pritisku na iranski režim.

Zauzeti Harg je jedna stvar, ali zadržati ga...

Još jedan zvaničnik jedne od zemalja posrednica upozorava da, iako bi američke snage mogle relativno brzo da zauzmu ostrvo, njegova dugoročna okupacija bi zahtevala znatno veći broj vojnika i produženi period borbi.

Prema njegovim rečima, ovo bi daleko premašilo četiri do šest nedelja koje je Vašington ranije predstavljao kao očekivano trajanje rata. Kako podseća „Tajms of Izrael“, rat je upravo ušao u petu nedelju, ali američka administracija i dalje tvrdi da operacije teku brže nego što je planirano.

Iran se neće predati, kažu posrednici

Oba izvora iz zemalja posrednica slažu se oko jednog – Iran, bez obzira na moguću kopnenu invaziju, verovatno se neće predati. Naprotiv, smatraju da Teheran neće pristati na uslove koje je prethodno odbacio pre početka rata.

Ovo dodatno dovodi u pitanje pretpostavku Vašingtona da bi povećani vojni pritisak doveo do brzog političkog rešenja.

Tramp produžio rok za dogovor

Tramp je u ponedeljak objavio da produžava rok Iranu da prihvati američki predlog do petka. U suprotnom, zapretio je pokretanjem nove faze vazdušnih napada, uključujući udare na iransku energetsku infrastrukturu.

Istovremeno, očekuje se da će dodatnih hiljade američkih marinaca stići u region oko ovog novog roka, što dodatno ukazuje na mogućnost eskalacije sukoba u narednim danima.