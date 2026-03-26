Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da će, na zahtev vlasti Irana, pauzirati napade na energetska postrojenja na 10 dana, do 6. aprila, uz napomenu da pregovori i dalje traju i da idu "veoma dobro".

Kako je precizirao, pauza će trajati 10 dana, do ponedeljka, 6. aprila u 20 časova po istočnoameričkom, odnosno 2 ujutru 7. aprila po srednjeevropskom vremenu.

Tramp je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, istakao da su razgovori u toku i ocenio da napreduju veoma dobro, uprkos, kako je rekao, netačnim tvrdnjama pojedinih medija.

"Razgovori su u toku i, uprkos pogrešnim izjavama 'lažnih medija' i drugih, odvijaju se veoma dobro", naglasio je Tramp.

Donald Tramp.jpg
Iran Americka vojska.jpg
Iran Donald Tramp
Donald Tramp
profimedia-1085624546.jpg