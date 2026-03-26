Slušaj vest

Iran je mobilisao više od milion boraca u pripremi za mogući kopneni sukob sa Sjedinjenim Državama, objavila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vojni izvor.

Mobilizacija je posledica povećanih tenzija u regionu i sve glasnijih spekulacija o mogućoj američkoj vojnoj operaciji na jugu Irana, posebno oko strateški važnog Ormuskog moreuza, piše Lajv Mint .

„Talas entuzijazma među borcima“

Iranski vojni izvor rekao je da je došlo do povećanja broja dobrovoljaca, pri čemu mnogi mladi Iranci žele da se pridruže vojsci. Mobilizacija, kako su je zvaničnici opisali, odražava „talas entuzijazma“ za suprotstavljanje svakoj mogućoj američkoj kopnenoj invaziji.

„Nedavno smo videli porast broja prijava mladih Iranaca koji žele da se pridruže Basiji, Korpusu islamske revolucionarne garde i vojsci kako bi učestvovali u borbi“, navodno je rekao izvor.

Iran je saopštio da je spreman da se suprotstavi svakom pokušaju američkih snaga da ponovo otvore Ormuski moreuz. Ovaj plovni put je ključan za globalni transport nafte i svaki dugotrajan prekid bi mogao imati dalekosežne posledice po energetska tržišta.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

„Sjedinjene Države žele da otvore moreuz u samoubilačkom potezu. To za nas nije problem. Spremni smo da sprovedemo njihovu strategiju i osiguramo da moreuz ostane zatvoren“, rekao je izvor.

Trampove izjave i američko prisustvo

Bivši američki predsednik Donald Tramp tvrdio je da je Iran pod pritiskom da postigne dogovor, odbacujući stav Teherana. Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao da iranski pregovarači „mole“ za dogovor nakon što su vojno „desetkovani“ i pozvao ih da brzo deluju.

U međuvremenu, Centralna komanda SAD potvrdila je da je oko 50.000 američkih vojnika trenutno stacionirano širom Bliskog istoka. Ove snage su raspoređene u bazama u Zalivu i na strateškim lokacijama u blizini, pružajući podršku za vazdušne napade, sisteme protivraketne odbrane i pomorske operacije. List „Tajms of Izrael“ je izvestio da se Tramp približava odluci o kopnenoj invaziji.

Najnovije tenzije usledile su nakon velike eskalacije koju je izazvala vest o atentatu na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, i nekoliko visokih komandanata 28. februara. Događaj je pokrenuo veliku vojnu kampanju SAD i Izraela.

Tokom ove kampanje, ciljani su vojni i civilni objekti širom Irana, što je prouzrokovalo značajne žrtve i štetu na infrastrukturi. Kao odgovor, iranske snage su pokrenule niz raketnih i bespilotnih napada na američke i izraelske položaje u regionu, uključujući baze i strateške objekte.