Jemenski pobunjenički pokret Huti, povezan sa Iranom, spreman je da ponovo napadne ključni vodeni put, izjavio je jedan od lidera tog pokreta.

"Potpuno smo vojno spremni na sve opcije. Ostale detalje, uključujući određivanje trenutka napada, prepuštamo rukovodstvu. Pratimo razvoj događaja i znaćemo kada je pravi trenutak za akciju", rekao je lider Huta, koji nije želeo da bude imenovan, prenosi Rojters.

On je dodao da Iran napreduje i svakodnevno pobeđuje neprijatelja i da sukobi idu u njegovu korist.

"Ako se dogodi suprotno, tada ćemo to proceniti", istakao je on.

Kako se navodi šiitski saveznici Irana u Libanu i Iraku već su se uključili u rat u regionu, međutim, dobro naoružani Huti, sposobni da napadnu susede u Persijskom zalivu i ozbiljno poremete pomorsku navigaciju oko Arapskog poluostrva, još se nisu uključili u sukob.

Pojedine diplomate i analitičari smatraju da Huti čekaju povoljan trenutak da uđu u sukob, u koordinaciji sa Iranom, kako bi izvršili maksimalni pritisak.

Iran bi, prema navodima Tasnima, mogao da otvori novi front u Bab el-Mandebu ukoliko budu izvedeni napadi na iransku teritoriju ili ostrva.

Bab el-Mandeb, poznat i kao "Kapija suza" zbog opasnih uslova navigacije, predstavlja južni izlaz iz Crvenog mora, između Jemena na Arapskom poluostrvu i Džibutija i Eritreje na afričkoj obali i on je jedna od najvažnijih ruta za globalni pomorski transport, posebno nafte i goriva iz Persijskog zaliva prema Sredozemnom moru kroz Suecki kanal ili naftovod SUMED u Egiptu, kao i robe namenjene Aziji, uključujući rusku naftu.