Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da se situacije u Iranu i Ukrajini razlikuju, jer je, prema njegovim rečima, "Kijev, zajedno sa svojim zapadnim sponzorima, prekršio sve međunarodne norme koje je bilo moguće prekršiti", dok Iran ''nije prekšio nikakve međunarodne obaveze''.

"Koja je razlika između situacije u Iranu i Ukrajini? Razlika je u tome što Islamska Republika Iran nije prekršila nikakve međunarodne obaveze, uključujući i one koje se tiču iranskog nuklearnog programa.

Ukrajina je, zajedno sa svojim zapadnim sponzorima, prekršila sve što se moglo prekršiti", saopštio je Lavrov u intervjuu za televiziju Frans.

Ruski ministar je rekao da je američka strana uništila iranski nuklearni sporazum i da nije bilo kršenja sa strane Irana.

Prema njegovim rečima, u slučaju Ukrajine, Rusija je upozorila da Francuska, Nemačka i druge zapadne zemlje vode situaciju ka krizi, a takođe je predložila zaključivanje sporazuma o bezbednosnim garancijama sa SAD i NATO-om u decembru 2021. godine.

"Rečeno nam je da nas se to ne tiče i da će Ukrajina ući u NATO", naglasio je Lavrov, prenosi Sputnjik.

On je dodao da su tokom pregovora o Ukrajini, lideri Evropske unije i NATO-a su samo pokušavali da odvrate američku delegaciju od dogovora postignutih između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu na Aljasci.

"Svi naredni pregovori nakon Enkoridža bili su otežani time što su EU i rukovodstvo NATO, pre svega (predsednik Evropske komisije) Ursula fon der Lajen i (generalni sekretar NATO-a) Mark Rute, na svaki način pokušavali da potkopaju ta razumevanja i odvrate američku administraciju od dogovora koje smo, po njihovom sopstvenom predlogu, podržali“, naveo je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Vašington nastoji da učini sve kako bi od ukrajinske strane dobio saglasnost sa dogovorima postignutim tokom rusko-američkog samita u Enkoridžu.

"Vidim da američka strana nastoji da učini sve kako bi osigurala da Kijev prihvati onaj dogovor koji su postigli predsednici Rusije i SAD na Aljasci", naveo je Lavrov, dodajući da veruje da je ovaj pristup jedini ispravan.

On je podsetio da je poslednja runda pregovora o pronalasku rešenja ukrajinske krize bila uoči napada SAD i Izraela na Iran.

"Sada je došlo do pauze. Ali svesni smo kontakata koji su se odvijali između Amerikanaca i Ukrajinaca. Bili smo obavešteni o tome", dodao je šef ruske diplomatije.

Prema rečima ruskog ministra, Moskvi i Kijevu će biti potrebno da reše još niz pitanja nakon realizacije dogovora sa samita u Enkoridžu, jer oni nisu bili sveobuhvatni.

On je posebno pomenuo problem ruskog jezika i kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, istakavši da po njegovom mišljenju ne treba očekivati bilo kakve korake sa strane Kijeva po tim pitanjima bez pritiska EU i NATO-a.

Ruski ministar je komentarisao i predlog za „stabilizacione snage“ u Ukrajini nakon primirja, o čemu je ranije govorio francuski predsednik Emanuel Makron, i naveo da bi to bila "otvorena okupacija zemlje".

"Sada govore da Zapad obećava Ukrajini 'bezbednosne garancije'. Francuski predsednik Makron je više puta sa tako velikom uverenošću govorio da su te 'garancije' jedno od rešenja problema, uključujući i raspoređivanje 'stabilizacionih snaga' od strane nekih međunarodnih struktura, što bi na kraju bilo ravno čistoj okupaciji", zaključio je šef ruske diplomatije.