Iranje u četvrtak putem agencije Fars i izjavom šefa diplomatije Abasa Aragčija upozorio hotelske operatere na Bliskom istoku da bi objekti u kojima odsedaju američko vojno osoblje mogli postati legitimne odbrambene mete ako se takav smeštaj nastavi.

Na takav stav pozvala se iranska poluzvanična novinska agencija Fars, koja se poziva na "upućene izvore" bliske Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Prema navodima tih izvora, lokacije koje koriste pripadnici američkog osoblja "nisu ograničene" samo na Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate.

Tvrdi se da su alternativni smeštajni kapaciteti za strane snage već identifikovani i u drugim delovima regiona, uključujući Siriju, Liban i Džibuti.

Izvori na koje se Fars poziva poručuju da je iransko upozorenje hotelskim operaterima "sveobuhvatno i konačno". Navode da bi svaki objekat koji prima strano vojno osoblje, "bez obzira na njegovu geografsku lokaciju", mogao biti smatran legitimnom metom ukoliko se, kako tvrde, sporno delovanje ne obustavi odmah.

Ranije u četvrtak, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči objavio je poruku na platformi X u kojoj tvrdi da su američki vojnici napustili vojne baze u arapskim državama Persijskog zaliva članicama Veća za zalivsku saradnju (GCC) i da sada odsedaju u hotelima i kancelarijama.

"Od početka ovog rata, američki vojnici pobegli su iz vojnih baza u GCC da bi se sakrili u hotelima i kancelarijama", napisao je Aragči, dodatno tvrdeći da američke snage koriste "građane GCC-a kao ljudski štit".

On je pozvao hotele u zemljama Zaliva da odbijaju rezervacije američkom vojnom osoblju.