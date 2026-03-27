Evropa i Velika Britanija su potpuno nespremne za najmoćniju energetsku krizu u istoriji.

Moliće za rusku naftu i gas, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Prognozirali smo situaciju na energetskom tržištu i tada još niko nije verovao da nafta može da košta 100 dolara za barel. Sada se vode diskusije o tome da može da dostigne i 150 i 200 dolara za barel", rekao je Dmitrijev novinarima na marginama plenarne sednice 35. kongresa Ruske unije industrijalaca i preduzetnika.

Prema njegovim rečima, ovo je važno zato što ruska strana iznosi niz prognoza i kada su u pitanju Evropska unija i Velika Britanija.

"Vidimo da nastupa najmoćnija energetska kriza u celoj istoriji čovečanstva. Za nju apsolutno nisu spremne ni Britanija ni Evropa. Sami sebi su pucali u nogu kada su odbili ruske resurse. Zato je naša prognoza veoma jednostavna – sada će faktički nastupiti snažna deindustrijalizacija u Evropi, snažni problemi u Britaniji", ocenio je ruski zvaničnik.

Kako je objasnio, to je pre svega povezano sa pogrešnim odlukama zapadnih političara o energetici. To građani ovih zemalja treba da razumeju kada na pumpama ne bude bilo goriva, poručuje Dmitrijev.

Istovremeno, predsednik Rusije uvek brani suverenitet države, naglasio je on.

"Vredi napomenuti da Rusija ima najveće prirodne resurse u svetu i ono što se događa u principu je pozitivno za Rusiju. Naše rezerve nafte, gasa, isporuke po celom svetu, između ostalog, sa fokusom na države BRIKS-a, jačaju poziciju Rusije na svetskom tržištu. Rusija će nesumnjivo dobiti mnogo zahteva od Evrope i Britanije da dobiju ruske energetske resurse i odlučivaće da li da ih pruži ili ne. Ali naša prognoza je veoma jasna: Evropa i Britanija će moliti za ruske energetske resurse, a Rusija će donositi odgovarajuće odluke", zaključio je Dmitrijev.

On je napomenuo da Rusija nastavlja da razgovara sa SAD o mnogim velikim projektima.

"Takve diskusije jednostavno izazivaju mržnju i gnev kod neprijatelja mira – iz zemalja EU, Velike Britanije i Ukrajine – onih koji pokušavaju da poremete svaki ekonomski dijalog sa Rusijom", rekao je Dmitrijev.

Rusko-američka ekonomska saradnja se nastavlja i ona je uspešna, dok su neprijatelji Rusije zbog toga besni, istakao je Dmitrijev.