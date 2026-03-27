Iran nije tražio od SAD da odlože napade na njegove energetske objekte, izveštava Volstrit žurnal, pozivajući se na posrednike u mirovnim pregovorima.

To je u suprotnosti sa izjavom američkog predsednika Donalda Trampa, koji je rekao da odlaže napade za dodatnih 10 dana „na zahtev iranske vlade“ i da pregovori „idu veoma dobro“.

Tramp je prošle subote pretio napadima ako Iran ne otvori Ormuski moreuz, a zatim je jednom produžio rok nakon što je rekao da su razgovori bili „veoma dobri i produktivni“.

Najnovije informacije dodatno zabunjuju, jer Iran i dalje tvrdi da nema pregovora, iako je odgovorio na američki predlog plana za okončanje rata.