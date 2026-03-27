Severnokorejski lider Kim Džong Un i beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko potpisali su danas sporazum o prijateljstvu i saradnji, uz dogovore u oblastima diplomatije, poljoprivrede, javnog zdravlja i obrazovanja, javila je severnokorejska državna agencija KCNA.

Kim i Lukašenko razgovarali su o unapređenju bilateralnih odnosa i regionalnim i međunarodnim pitanjima od "zajedničkog interesa".

Lukašenko je tokom samita izjavio da su odnosi Pjongjanga i Minska podignuti na "novi nivo", dok je Kim izrazio solidarnost sa politikom Belorusije u zaštiti suverenih prava na međunarodnoj sceni.

Kim Džong Un i Aleksandar Lukašenko Foto: BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /HANDOUT/BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SE

KCNA navodi da su lideri izrazili zadovoljstvo i uverenje da će saradnja dve zemlje rasti u skladu sa interesima njihovih naroda, preneo je Jonhap

Pored sporazuma o prijateljstvu i saradnji, potpisani su i ugovori o diplomatiji, poljoprivredi, javnom zdravlju, obrazovanju i drugim sektorima, bez detalja o sadržaju.

Diplomatski odnosi između Severne Koreje i Belorusije uspostavljeni su 1992. godine, a zajednički komitet za trgovinu i ekonomsku saradnju postoji od 1995.