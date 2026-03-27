(KMG)-- Najviši kineski zakonodavac Džao Leđi, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa, održao je u četvrtak glavni govor na plenarnoj sednici Godišnje konferencije Boao foruma za Aziju 2026. u južnoj kineskoj provinciji Hainan.

Džao je izjavio da se ove godine obeležava 25. godišnjica Boao foruma za Aziju. Tokom 25 godina, Forum, ukorenjen u Aziji i orijentisan ka svetu, produbio je dijalog i saradnju, izgradio konsenzus među svim stranama i postao „zlatni brend“ za promociju razmene, međusobnog učenja, solidarnosti i zajedničkog razvoja među azijskim zemljama i svetom. U današnjem svetu, želja za mirom i razvojem među ljudima svih zemalja je hitnija, a poziv na pravednost i pravdu je snažniji. Ovogodišnji godišnji sastanak, sa temom „Oblikovanje zajedničke budućnosti: nove okolnosti, nove mogućnosti, nova saradnja“, ima snažan praktični značaj.

On je naglasio da je, suočen sa promenama u svetu, vremenu i istoriji, koncept predsednika Si Đinpinga o izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo, zajedno sa globalnim razvojnim inicijativama; Inicijativom za globalnu bezbednost, Inicijativom za globalnu civilizaciju i Inicijativom za globalno upravljanje, ukazao na put napretka za svet usred veka promena. „Moramo pratiti trend mira, razvoja, saradnje i obostrano korisnih ishoda, zajednički graditi bolji azijski dom i raditi zajedno na izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo. Moramo napustiti sukobe i konfrontacije kako bismo stvorili mirnu i spokojnu budućnost; napustiti izolaciju i isključivanje kako bismo stvorili obostrano korisnu budućnost; napustiti politiku moći i maltretiranje kako bismo stvorili pravednu budućnost; i napustiti sumnju i otuđenje kako bismo stvorili budućnost međusobnog poštovanja i poverenja”, istakao je Džao.

On je dodao da je Kina oduvek bila posvećena razvoju svoje ekonomije i poboljšanju života ljudi, istovremeno promovišući zajednički razvoj svih zemalja u procesu sopstvenog razvoja. Doprinos Kine globalnom ekonomskom rastu ostao je stabilan na oko 30%, nastavljajući da bude važan motor svetske ekonomije. 15. petogodišnji plan definiše glavne ciljeve i glavne zadatke za nacionalni razvoj u narednih pet godina.

„Kina će u potpunosti i tačno sprovesti novu filozofiju razvoja, ubrzati izgradnju novog obrasca razvoja, fokusirati se na promociju visokokvalitetnog razvoja, dalje proširiti otvaranje na visokom nivou i deliti mogućnosti sa svim zemljama sveta“, zaključio je.

Li Ćijang
Si Đinping