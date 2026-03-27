Sjedinjene Američke Države rasporedile su brze bespilotne glisere za patroliranje kao deo svojih operacija protiv Irana, saopštio je Pentagon, što je prvi put da Vašington potvrđuje upotrebu takvih plovila u aktivnom sukobu.

Raspoređivanje ovih plovila, koja mogu da se koriste za nadzor ili kamikaza napade, ranije nije bilo prijavljeno. To se dešava uprkos nizu poteškoća u višegodišnjim naporima američke mornarice da uvede flotu bespilotnih površinskih plovila, izvestio je Rojters prošle godine.

Bespilotna plovila su poslednjih godina došla u prvi plan nakon što je Ukrajinakoristila eksplozivom opremljene dron-čamce da nanese značajnu štetu ruskoj Crnomorskoj floti.

Ormuski moreuz

Iran je najmanje dva puta koristio pomorske dronove za napade na naftne tankere u Zalivu otkako su SAD i Izrael započeli udare pre skoro mesec dana. Nije bilo naznaka da su SAD koristile bespilotna plovila za ofanzivne napade.

Odgovarajući na pitanja Rojtersa, Tim Hokins, portparol Pentagona za Centralnu komandu, rekao je da su bespilotna plovila koja proizvodi kompanija BlackSea iz Merilenda, poznata kao Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), korišćena za patroliranje kao deo američke kampanje protiv Irana, nazvane operacija "Epski bes".

- Američke snage nastavljaju da koriste bespilotne sisteme na Bliskom istoku, uključujući površinske dronove poput GARC-a. Ova platforma je posebno zabeležila više od 450 sati plovidbe i više od 2.200 nautičkih milja tokom pomorskih patrola u podršci operaciji "Epski bes" - naveo je Hokins u saopštenju.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu.

Hokins nije želeo da imenuje druge bespilotne sisteme koji se raspoređuju. Kompanija BlackSea odbila je da komentariše ovaj izveštaj.

SAD godinama pokušavaju da izgrade flotu autonomnih bespilotnih površinskih i podvodnih plovila, kao jeftiniju i bržu alternativu brodovima i podmornicama sa posadom, posebno kako bi se suprotstavile rastućoj pomorskoj moći Kine u Pacifiku.

Međutim, taj napor kasni i opterećen je tehničkim problemima, brigama oko troškova i nizom neuspeha tokom testiranja.

Prošle godine Rojters je izvestio da je GARC, ugaoni brzi čamac dužine oko pet metara, bio uključen u više problema sa performansama i bezbednošću, uključujući i slučaj kada se tokom vojnog testiranja pri velikoj brzini sudario sa drugim brodom.

američki nosač aviona "USS Bokser"

Tokom prethodnih nedelja, tokom još jednog neuspešnog testiranja na Bliskom istoku, jedan GARC čamac je postao neupotrebljiv, prema navodima izvora koji je bio upoznat sa slučajem.

Hokins nije želeo da komentariše neuspehe tokom testiranja.

- GARC je nova sposobnost i deo flote površinskih dronova kojima upravlja američka Peta flota kako bi se unapredila svest o tome šta se dešava u regionalnim vodama - rekao je on.