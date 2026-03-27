Bela kuća i Pentagon razmatraju slanje najmanje 10.000 dodatnih vojnika na Bliski istok narednih dana, izjavio je visoki zvaničnik američkog Ministarstva rata.

Ako administracija predsednika Donalda Trampa odobri taj potez, to će značajno povećati broj američkih borbenih snaga u regionu i smatra se još jednim znakom ozbiljnih priprema za moguću kopnenu operaciju u Iranu, piše Axios.

Razmatranje o masovnom povećanju broja vojnika događa se u vreme dok Donald Tramp tvrdi da Sjedinjene Države pregovaraju s Iranom o sporazumu za okončanje sukoba.

S druge strane, iranski zvaničnici još nisu pristali na sastanak na visokom nivou i sumnjaju da je američki diplomatski pritisak samo još jedan trik.

Odluka sledeće nedelje



Američki vojni zvaničnik očekuje da će odluka biti doneta sledeće nedelje, dodajući da će trupe biti iz različitih borbenih jedinica od onih koje su već poslate u region. Vest da Trampova administracija razmatra slanje pojačanja prvi je objavio "Volstrit džornal".

U pozadini ovih događaja, Pentagon razvija vojne opcije za "konačni udarac" Iranu, koje bi mogle da uključuju upotrebu kopnenih snaga i opsežnu kampanju bombardovanja, kako je ranije izvestio Axios.

Iako Tramp još nije doneo odluku o sprovođenju bilo kog od ovih scenarija, izvori navode da je spreman na eskalaciju ako razgovori s Iranom uskoro ne donesu opipljive rezultate.

Pojačanja već na putu



Očekuje se da će dodatna pojačanja, uključujući nekoliko eskadrila borbenih aviona i hiljade vojnika, stići na Bliski istok u narednim danima i nedeljama.

Jedna ekspedicijska jedinica marinaca stiže već ove nedelje, dok se druga upravo raspoređuje. Uz to, komandni element 82. vazdušno-desantne divizije dobio je naređenje za raspoređivanje na Bliski istok, zajedno sa pešadijskom brigadom koja se sastoji od nekoliko hiljada vojnika.