Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin zatražio je od oligarha da doniraju novac u budžet zemlje u pokušaju da stabilizuje finansije zemlje dok nastavlja rat u Ukrajini, objavio je onlajn medij Bel kasno u četvrtak, pozivajući se na neimenovane izvore,a prenosi Rojters.

Navodi se da se Putin u četvrtak sastao sa vodećim ruskim biznismenima iza zatvorenih vrata.

Fajnenšl Tajms je takođe objavio sličan izveštaj u četvrtak, pozivajući se na tri osobe upoznate sa ovom temom.

The Bell, pozivajući se na izvore, navodi da je Putin razgovarao o vojnom finansiranju i nastavku rata, koji je u petoj godini od potpune invazije Rusije u februaru 2022. godine.

Rusija će se boriti, rekao je Putin, dok ne osvoji preostala područja istočnog Donbasa u Ukrajini koja nisu pod njenom kontrolom, dodaje se u izveštaju.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Donacija od 100 milijardi rubalja

The Bell je takođe rekao da je milijarder Sulejman Kerimov na sastanku sa Putinom obećao da će donirati 100 milijardi rubalja (1,23 milijarde dolara).

Rojters nije mogao odmah da potvrdi izveštaj.

Pozivi upućeni Kerimovljevoj kancelariji u ruskom Savetu federacije nisu bili odgovoreni van radnog vremena u petak.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Kako rat u Ukrajini traje, Rusija se suočava sa dvostrukim udarcem pada budžetskih prihoda od prodaje energije i ekonomskog usporavanja, što utiče na poreske prihode iz drugih sektora privrede.