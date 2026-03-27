Devojka je preživela grupno silovanje 2022. godine, a nakon nekoliko meseci se bacila sa zgrade, zbog čega je ostala u kolicima. Ona je tražila da nad njom bude izvršena eutanazija, što je juče i učinjeno.

Sada su se pojavile tvrdnje o mogućim pritiscima zdravstvenih institucija u vezi sa njenom eutanazijom i potencijalnom donacijom organa.

Predsednica organizacije "Hrišćanski advokati" u Španiji, Polonija Kasteljanos, izjavila je da je bolnica vršila pritisak da se procedura eutanazije sprovede jer su, kako ona tvrdi, "organi već bili rezervisani za doniranje".

Noelija Kastiljo Foto: X/@OOCprogresismo2

Prema njenim rečima, kada su u avgustu 2024. godine dobili prve privremene sudske mere kojima se postupak zaustavlja, bolnica je majci preminule Noelije Kastiljo prenela da odlaganje nije moguće upravo zbog situacije u vezi sa donacijom organa.

- Majka nam je rekla da su joj iz bolnice poručili: "Ne možete to da uradite jer su organi već pripremljeni". Upravo ta informacija je uticala na to da majka navede ćerku da potpiše da ne želi da donira organe - izjavila je Kasteljanos u medijskom obraćanju.

Tragičan život

Noelija Kastiljo Ramos ostala je paraplegičar nakon pokušaja samoubistva 2022. godine. Tom činu prethodio je traumatičan događaj. Naime, bila je žrtva grupnog silovanja u centru za maloletnike gde se nalazila pod starateljstvom države - i to od strane bivšeg dečka i trojice ilegalnih migranata.

Njen slučaj podigao je ogromnu buru u svetskoj javnosti. Ljudi su potreseni njenom sudbinom, ali i odlukom da dobrovoljno umre jer, kako je rekla u razgovoru za Antenu 3, "ne može da podnese bol". Zbog tragičnih i traumatičnih situacija godinama je bila u depresiji, a na mrežama i u medijima pojavile su se informacije da se u poslednjim trenucima čak i dvoimila, te da je na kraju "osećala kao da nema izbora", te da je umrla "sama i uplašena".

Pitanje donacije organa

Organizacija koja zastupa oca preminule Špankinje tvrdi da odluka o prihvatanju eutanazije nije doneta bez spoljnog uticaja.

- Noelija je razmatrala eutanaziju, ali joj je u bolnici rečeno da postoji "više ljudi koji bi mogli biti spaseni njenim organima". Njena majka je bila prisutna tokom tog razgovora i protivila se donaciji - navodi list "Derechadiario".

Noelija Kastiljo sa majkom Foto: X/@OOCprogresismo2

Sumnje u nepristrasnost komisije

Dodatnu zabrinutost izazvale su tvrdnje o sastavu komisije koja je učestvovala u odobravanju eutanazije.

Kasteljanos tvrdi da su među članovima bili pojedinci povezani sa organizacijama koje imaju veze sa sistemom transplantacije, ali i sa udruženjima koja se zalažu za pravo na dostojanstvenu smrt.

- Iako donor i primalac ne ostvaruju finansijsku korist, lekari, medicinsko osoblje i bolnice koje učestvuju u procesu - ostvaruju - tvrdi ona.

Takođe je ukazala na prisustvo članova povezanih sa organizacijama poput Udruženja za pravo na dostojanstvenu smrt, što, prema njenim rečima, dovodi u pitanje nepristrasnost čitavog procesa.

- Očigledno je da u ovom slučaju postoji niz nepravilnosti - tvrdi ona.

Otac pokušavao svim pravnim silama da spreči eutanaziju

Noelija je, inače, odrasla u teškim okolnostima, boravila u sistemu socijalne zaštite i upravo u tom okviru pretrpela je nasilje koje je trajno obeležilo njen život.

Njena molba za eutanaziju odobrena je u julu 2024. godine od strane vlasti u Kataloniji, ali je postupak više puta odlagan zbog žalbi koje je podneo njen otac, uz podršku konzervativne organizacije "Hrišćanski advokati".

Svi pokušaji osporavanja odluke odbijeni su na više instanci, uključujući Ustavni i Vrhovni sud Španije. Nedavno je odbijen i zahtev upućen Evropskom sudu za ljudska prava, čime su uklonjene poslednje pravne prepreke za sprovođenje procedure.