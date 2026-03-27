Saudijska Arabija je pozvala SAD da pojačaju napade na Iran, potvrdio je izvor iz saudijske obaveštajne službe, dok razmatra odluku o tome da li da se direktno pridruži borbi.

Saudijski izvor je potvrdio izveštaj Njujork tajmsa, u kojem se navodi da je de fakto lider kraljevstva, prestolonaslednik Mohamed bin Salman, pozvao Donalda Trampa da ne prekida svoj rat protiv Irana i da američko-izraelska kampanja predstavlja "istorijsku priliku" za preoblikovanje Bliskog istoka.

Obaveštajni izvor je rekao da Rijad ne poziva samo na nastavak vojne kampanje, već na njeno intenziviranje.

Tramp je, izgleda, potvrdio izveštaj o ulozi prestolonaslednika, rekavši novinarima u utorak: „Da, on je ratnik. Bori se sa nama.“

Rizik od širenja sukoba

Za sada nema potvrda o direktnom učešću Saudijske Arabije u ratu koji traje skoro četiri nedelje, ali analitičari upozoravaju da bi se to moglo promeniti ako mirovni napori koje predvodi Pakistan propadnu.

Kraljevina je manje ranjiva na blokadu tankera kroz Ormuski moreuz zahvaljujući alternativnom izvozu nafte ka Crvenom moru, ali napad na Janbu pokazuje da ni ta ruta nije bezbedna. Dodatnu pretnju predstavlja mogućnost uključivanja Huta.

- Verujem da Saudijska Arabija i dalje održava opreznu neutralnost u ratu između Irana, Izraela i SAD - rekao je Hešam Alganam.

- Ako Huti napadnu saudijske objekte, Rijad bi mogao da se okrene ka odbrambenoj podršci koalicije ili ograničenoj odmazdi - dodaje on.

Dugogodišnje rivalstvo i promena strategije

Rivalstvo između Irana i Saudijske Arabije traje decenijama, a kraljevina je poslednjih godina pokušavala da smanji tenzije, uključujući i sporazum o obnovi odnosa posredovan od strane Kine.

Ipak, aktuelna eskalacija dovela je do preispitivanja strategije.

- U ovom scenariju, kada do rata ionako dođe i eskalacija se ionako dešava, delimično degradiran Iran, ranjeni lav, bio bi nepredvidiviji i opasniji. Politika je bila da ne počinješ rat, ali ako ga započneš, završi posao - rekao je Halid Aldžabri.

Preispitivanje odnosa sa SAD

Posmatrači ocenjuju da će Mohamed bin Salman morati da preispita oslanjanje na Sjedinjene Američke Države, posebno nakon ranijih iskustava bez konkretne vojne podrške.

- MBS je izgubio opkladu na svim svojim investicijama u poslednjih nekoliko godina - rekla je Eli Geranmajeh.

- Finansijski je investirao u Trampa i Trampovu porodicu, njegovu korporaciju i njegovu Belu kuću, ali na kraju krajeva, stavovi Saudijaca i celog Zaliva su potisnuti željama Bendžamina Netanjahua - dodaje ona.

Dok Ujedinjeni Arapski Emirati otvoreno pozivaju na odlučujući poraz Irana, Rijad i dalje balansira između opreza i mogućeg uključivanja, svestan rizika od šire eskalacije.

- Jednostavno primirje nije dovoljno. Potreban nam je konačan ishod koji će se baviti svim pretnjama Irana - poručio je Jusef Al Otaiba.

- Kada bombe prestanu da padaju, u Rijadu će biti dubokog razmišljanja. Ne radi se o tome da se SAD odgurnu, već o tome da se ima više opcija - zaključuje Geranmajeh.