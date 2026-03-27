Majka paralizovane žrtve grupnog silovanja Noelije Kastiljo Ramos oprostila se od svoje ćerke uoči eutanazije.

Ramos (25) iz Barselone zadobila je teške povrede kičme nakon što je pokušala da izvrši samoubistvo, usled traumatičnih iskustava sa dva odvojena seksualna napada.

Njena majka, skrhana bolom, uputila je poslednju molbu ćerki, nadajući se da bi mogla da promeni odluku.

„Ako ona ne želi da živi, više ne mogu“, rekla je Jolanda Ramos, dodajući: „Nisam za eutanaziju, naravno da nisam, ali ću uvek biti uz nju do poslednjeg trenutka, sve dok mi dozvoli.“

Godine patnje i posledice traume

Prema rečima porodice, Ramos se oslanjala na španski sisem mentalne zdravstvene zaštite pre nego što je silovana.

Tokom boravka u državnom centru za ranjive mlade 2022. godine, bila je žrtva brutalnog grupnog silovanja od strane trojice muškaraca.

Taj potresni incident doveo je do pokušaja samoubistva, nakon kojeg je ostala paralizovana od struka nadole i suočena sa hroničnim bolovima.

Njeno stanje ocenjeno je kao „ozbiljno, hronično i invalidizirajuće“ prema španskim zakonima o eutanaziji iz 2021. godine.

Nakon dugogodišnje borbe sa bolom i traumom, Ramos je u poslednjem intervjuu izjavila da želi da „ode u miru“.

Njena majka je otkrila da se molila i nadala da će Noelia u poslednjem trenutku reći: „Žalim zbog toga“.

Takođe je naglasila da je ćerki pružala finansijsku pomoć tokom celog procesa, kako bi joj olakšala život ukoliko odluči da odustane od eutanazije.

Pravni proces i poslednji trenuci

Ramos je dobila dozvolu Evropskog suda za ljudska prava da okonča svoj život asistiranom smrću, uprkos dugoj pravnoj borbi njenog oca.

On, uz podršku konzervativne grupe Abogados Cristianos, tvrdio je da mentalno zdravlje njegove ćerke utiče na sposobnost donošenja informisane odluke.

Sud je, međutim, presudio da Ramos ima „pun kapacitet da odluči“.

Kako izgleda procedura eutanazije?

Procedura eutanazije trajaće oko 15 minuta i uključuje mešavinu tri leka.

Iako španski zakon dozvoljava da osoba bude u pratnji porodice, Ramos je odlučila da roditelji ne budu prisutni. U svom poslednjem intervjuu izjavila je:

„Niko u mojoj porodici ne podržava eutanaziju. Ali mislim da sav bol koji sam pretrpela tokom godina… samo želim da sada odem u miru i prestanem da patim, tačka. Sreća oca, majke ili sestre ne mora biti ispred sreće ili tuge ćerkinog života.“

Španija je 2021. postala četvrta zemlja Evropske unije koja je legalizovala eutanaziju i potpomognuto samoubistvo za osobe sa neizlečivim ili teško iscrpljujućim stanjima.

Prema zvaničnim podacima, 426 ljudi je koristilo ovu mogućnost tokom 2024. godine.