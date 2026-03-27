Arktiktrenutno dostiže svoj godišnji maksimum morskog leda, tokom dugih zimskih meseci mraka hladnoća je omogućila da se led proširi koliko može. Međutim, ovogodišnji maksimum je zabrinjavajuće nizak.

Ove godine nedostaje 1,3 miliona kvadratnih kilometara, odnosno površina veća od četiri Nemačke.

To je ozbiljan signal upozorenja sa severa planete, regiona koji je postao jedna od najvećih žrtava klimatske krize usled sagorevanja fosilnih goriva, ali i sve važnija geopolitička tačka jer topljenje leda otvara nove komercijalne i vojne mogućnosti.

Rekordno nizak maksimum leda



Zimaje period kada se arktički led formira i obično dostiže svoj maksimum u martu. Ove godine, kada su naučnici iz NASAi National Snow and Ice Data Center merili stanje 15. marta, utvrdili su da je led dostigao površinu od 5,52 miliona kvadratnih milja - što je oko 9 odsto manje u odnosu na prosek iz perioda 1981–2010.

Taj rezultat je nešto niži od prošlogodišnjeg rekorda od 5,53 miliona kvadratnih milja, ali toliko blizu da se praktično smatra izjednačenim, što znači da je ovo najniži maksimum od početka satelitskih merenja 1979. godine.

- Jedna ili dve loše godine same po sebi ne moraju značiti mnogo - rekao je Volter Majer, naučnik iz NSIDC-a, ali kada se posmatra dugoročni trend opadanja tokom više decenija, "to potvrđuje dramatične promene arktičkog leda tokom svih godišnjih doba".

Naučnici su posebno zabrinuti šta to znači za predstojeću sezonu topljenja tokom proleća i leta. Naime, poslednjih 19 godina zabeleženi su najniži nivoi morskog leda u istoriji merenja.

Prema studiji iz 2023. godine, Arktik bi mogao ostati bez leda tokom leta do 2050. godine, čak i ako bi ljudi odmah prestali sa emisijom štetnih gasova.

Globalne posledice topljenja leda



Nestanak morskog leda ima globalne posledice. Led funkcioniše kao ogromno ogledalo koje odbija Sunčevu svetlost nazad u svemir. Kako se led smanjuje, tamni okean upija sve više energije, što dodatno ubrzava globalno zagrevanje.

Naučnica Dženifer Frensis iz istraživačkog centra Woodwell navodi da ovaj rekord nije iznenađenje, jer je nivo leda bio blizu rekordno niskih vrednosti tokom cele zime, ali predstavlja još jedan alarm.

- Poput visokog krvnog pritiska kod čoveka koji signalizira zdravstveni problem, kontinuirani gubitak morskog leda je još jedan znak da je klima na Zemlji u ozbiljnoj krizi - rekla je ona.