Kamera je zabeležila srceparajući trenutak kada je Karla Rodrigez plakala ispred bolnice nakon što joj je uskraćena poslednja šansa da spreči eutanaziju svoje najbolje drugarice Noelije Kastiljo Ramos, žrtve grupnog silovanja.

Karla Rodrigez je stigla samo sat vremena pre poslednjih trenutaka Noelije Kastiljo, očajnički želeći da promeni mišljenjesvojoj drugarici.

Međutim, obezbeđenje ju je zaustavilo i nikada nije uspela da vidi svoju prijateljicu niti da se oprosti.

Uznemirena žena je viđena kako jeca na ulazu u špansku bolnicu dok su je policajci odbijali pustiti da prođe.

Karla je rekla novinarima napolju: „Želela sam da pokušam da je ubedim da promeni mišljenje.“

Požurila je tamo nakon što je na vestima saznala za Noelijinu odluku, odlučna da je zaustavi po svaku cenu, objavio je medijski list.

- Noelija je prošla kroz toliko mnogo – toliko mnogo - dodala je.

Dve drugarice odrasle zajedno

Njih dvoje su odrasli zajedno i išli u školu u Santa Eulaliji pre nego što su izgubili kontakt „kada je Noelija prebačena u drugu ustanovu za negu“, rekao je prijatelj.

U poslednjem činu ljubavi, Karla je rekla da je ostavila pismo za Noelijinu mamu, rekavši da je napolju i da je spremna da odvede svoju prijateljicu kući.

Ovo se dešava nakon što je Noelija (25) preminula nakon što je primila tri injekcije u bolnici.

Prve dve injekcije su izazvale duboku sedaciju, a treća najjača je izazvala srčani zastoj.

Smatra se da je preminula oko 20 minuta nakon prve injekcije sedativa.

Noelija Kastiljo sa majkom Foto: X/@OOCprogresismo2

Zašto je Noelija Kastiljo odabrala smrt eutanazijom?

Noelija Kastiljo Ramos (25) iz Španije odabrala je u četvrtak da nad njom bude izvršena eutanazija smrtonosnom injekcijom nakon horora koji je preživela.

Noelija potiče iz disfunkcionalne porodice.

Veći deo detinjstva provela je u hraniteljskim porodicama, jer su njeni roditelji imali probleme sa zavisnošću.

Godine 2022, dok je boravila u državnom centru za ranjive žene, bila je žrtva grupnog silovanja.

U oktobru iste godine, nakon što je uzela kokain, skočila je sa petog sprata zgrade, usled čega je ostala nepokretna.

Od tada je živela u stalnom bolu i zbog toga je zatražila da ostvari svoje pravo na eutanaziju, koje je uŠpaniji priznato od 2021. godine.

U julu 2024. komisija stručnjaka iz Katalonije odobrila je njen zahtev i zakazala eutanaziju za 2. avgust te godine. Međutim, njen otac je podneo žalbu i uspeo da odloži izvršenje.

Noelija, međutim, nije odustala i obratila se i Ustavnom sudu Španije i Evropskom sudu za ljudska prava.