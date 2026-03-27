Slušaj vest

Kako piše Aksios, američki predsednik Donald Tramp je ozvaničio njegovu ulogu na sastanku kabineta u četvrtak, kada je od Vensa zatražio da pruži najnovije informacije o Iranu.

Zvaničnici Bele kuće su rekli da Vensa iskustvo u administraciji, i njegovo dobro dokumentovano protivljenje otvorenim konfliktima u inostranstvu, čine atraktivnijim sagovornikom za Irance od Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, koji su nadgledali dve prethodne runde neuspešnih pregovora sa tom zemljom, zbog čega je Vitkof preporučio Vensa za glavnog pregovarača.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

- Ako Iranci ne mogu da postignu dogovor sa Vensom, neće ga ni dobiti. On je najbolji koga mogu da dobiju - rekao je visoki zvaničnik američke administracije.

Prema rečima zvaničnika Bele kuće, Vens je spreman da "zauzme svoje mesto na sceni", ali samo ako i kada počnu direktni pregovori sa Iranom.

Vens se sprema da preuzme dužnost glavnog američkog pregovarača nakon što je imao više telefonskih razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, sastao se sa saveznicima u Persijskom zalivu i bio je uključen u indirektnu komunikaciju sa Irancima.

Foto: Printscreen/Youtube/WMTW-TV, AP Julia Demaree Nikhinson

Prema američkim i izraelskim izvorima, Vens je bio veoma skeptičan prema ružičastoj proceni Izraela pre početka rata, o tome kako će se rat odvijati, i trenutno očekuje da će se rat sa Iranom nastaviti još nekoliko nedelja.

Vensovi savetnici su kazali da misle da neki u Izraelu pokušavaju da potkopaju njegovo imenovanje za glavnog američkog pregovarača, verovatno zato što ga smatraju nedovoljno oštrim, što izraelski zvaničnici poriču.